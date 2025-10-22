Batman Forever, Chris O'Donnell ricorda Val Kilmer: "Intenso e appassionato ma difficile da capire"

L'attore che ha interpretato Robin nei due film di Joel Schumacher ha dedicato un pensiero al compianto collega scomparso.

In una recente intervista del New York Post, Chris O'Donnell è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Batman Forever, film del 1995 sull'Uomo Pipistrello diretto da Joel Schumacher.

L'attore ha interpretato nel film Robin, l'amico e aiutante di Batman, al fianco di due diversi interpreti del protagonista, Val Kilmer nel primo film e George Clooney in Batman & Robin.

Chris O'Donnell ricorda Val Kilmer

"Era semplicemente un attore intenso, straordinario" ha ricordato O'Donnell "Era una persona seria e a volte poteva essere difficile da comprendere. Credo mantenesse una sorta di facciata".

Val Kilmer e Nicole Kidman in una scena di Batman Forever

L'attore di Batman Forever ha aggiunto: "Era un tipo intenso, davvero concentrato sul suo lavoro. Era così appassionato nel fare cinema, nella sua arte, nelle sue interpretazioni. Era un attore davvero speciale, migliorava le persone intorno a lui".

L'esperienza di Val Kilmer in Batman Forever e il suo addio prima di Batman & Robin

Batman Forever è stato l'unico film in cui Val Kilmer ha interpretato Bruce Wayne/Batman, ereditando il ruolo da Michael Keaton che recitò ne precedenti due lungometraggi di Tim Burton.

Qualche anno fa, Kilmer spiegò il motivo per il quale decise di non tornare in Batman & Robin, lasciando il ruolo a George Clooney. Warren Buffett venne sul set del film con i suoi nipotini che non volevano incontrare lui ma volevano vedere Batman: "Ecco perché è così facile avere cinque o sei Batman diversi. Non si tratta di Batman. Batman non esiste".

Batman Forever fu il terzo live action su Batman prodotto da Warner Bros. dopo Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992). Nel cast di Joel Schumacher recitarono anche Tommy Lee Jones nel ruolo di Harvey Dent/Due Facce, Jim Carrey nel ruolo di Edward Nigma/l'Enigmista e Nicole Kidman nel ruolo della dottoressa Chase Meridian, nuova fiamma di Wayne. Nonostante le recensioni contrastanti della critica, Batman Forever fu un successo al box-office da 300 milioni di dollari.