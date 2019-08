Batman e Black Panther tra i 30 film più importanti degli ultimi 30 anni secondo Empire

Empire ha annunciato la sua lista dei 30 film più importanti degli ultimi 30 anni e tra le scelte ci sono anche Batman, Lost in Translation e Black Panther.

Empire ha festeggiato il proprio trentesimo anniversario selezionando i 30 film più significativi di questi tre decenni e dedicando a ognuno di loro una copertina.

Il team del magazine poteva selezionare solo un titolo per ogni anno trascorso dalla fondazione della rivista, dando così vita a dei numeri da collezione.

I giornalisti di Empire hanno scelto i film pensando a quali progetti hanno avuto il maggior impatto al loro debutto nelle sale, hanno resistito alla prova del tempo, ha regalato momenti spettacolari e personaggi iconici, senza dimenticare i dialoghi memorabili.

Ecco quali sono stati i film che hanno conquistato la copertina:

1989 - Batman di Tim Burton per aver dato via agli adattamenti dei fumetti portando sullo schermo personaggi destinati a diventare iconici come il Joker interpretato da Jack Nicholson e il Batman versione Michael Keaton.

1990 - Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese per la sua capacità di avere una risonanza ed energia unica nel mondo dei film crime.

1991 - Terminator 2 - il giorno del giudizio: Il ritorno di Arnold Schwarzenegger in versione T2 rimane indimenticabile, anche grazie alla regia di James Cameron.

1992 - Le iene di Quentin Tarantino per il suo stile incredibile e aver rappresentato il debutto di uno dei registi simbolo della sua generazione.

1993 - Jurassic Park con cui Steven Spielberg ha "riportato in vita" i dinosauri, realizzando qualcosa che si credeva impossibile in quegli anni.

1994 - Le ali della libertà con cui frank Darabont ha portato nelle sale il racconto di Stephen King all'insegna della speranza.

1995 - Toy Story è stato il primo film animato in 3D CGI e il debutto della Pixar ha conquistato con la sua storia di amicizia indimenticabile.

1996 - Scream con cui Wes Craven ha reso omaggio al genere horror e al tempo stesso ironizzato sulle "regole" che contraddistinguono i film da brividi.

1997 - Titanic grazie all'epica storia d'amore firmata da James Cameron che ha superato ogni ostacolo diventando uno dei più grandi successi di sempre.

1998 - Blade diretto da Stephen Norrington che ha portato i fumetti della Marvel sul grande schermo con l'eroe metà vampiro e metà umano interpretato da Wesley Snipes.

1999 - Matrix che ha mischiato generi diversi dando vita a un film ormai diventato un classico.

2000 - American Psycho che ha conquistato i giornalisti di Empire grazie all'approccio scelto dalla regista Mary Harron per portare sul grande schermo il romanzo di Bret Easton Ellis regalando un'incredibile performance di Christian Bale.

2001 - Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello è uno dei film più rilevanti degli ultimi trenta anni grazie all'incredibile livello raggiunto dal regista Peter Jackson nel portare sullo schermo la storia ideata da J.R.R. Tolkien.

2002 - La città incantata di Hayao Miyazaki ha reso popolare in tutto il mondo il cinema dello Studio Ghibli con la storia senza tempo della giovane eroina Chihiro.

2003 - Lost in Translation - L'amore tradotto ha conquistato con la commedia malinconia diretta da Sofia Coppola, interpretata da Bill Murray e Scarlett Johansson.

2004 - L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead grazie alla geniale idea di Edgar Wright di trasformare il mondo degli zombie in una commedia persino a tratti romantica e sicuramente esilarante.

2005 - I segreti di Brokeback Mountain ha dimostrato che anche una storia d'amore omosessuale poteva conquistare il pubblico di tutto il mondo, regalando due performance indimenticabili di Heath Ledger e Jake Gyllenhaal.

2006 - Il labirinto del fauno del regista Guillermo del Toro che riesce in modo emozionante, brutale e fantastico a raccontare tematiche importante come la guerra e il fascismo.

2007 - Non è un paese per vecchi ha conquistato la copertina di Empire grazie alla regia dei fratelli Coen e il suo incredibile approccio al mondo dei western, regalando anche l'iconico villain interpretato da Javier Bardem.

2008 - Il cavaliere oscuro firmato da Christopher Nolan con la sua trascinante narrazione e l'ormai indimenticabile Joker di Heath Ledger.

2009 - Avatar di James Cameron, al suo debutto, ha "sconvolto" il mondo del cinema proponendo qualcosa di totalmente nuovo e trasportando gli spettatori in un mondo fantastico e spettacolare.

2010 - Inception ha permesso a Nolan di proporre un progetto onirico dalla struttura in grado di affascinare, confondere e conquistare gli spettatori.

2011 - Le amiche della sposa ha dato una svolta definitiva alle commedie al femminile con delle protagoniste dalle caratteristiche spiazzanti e irresistibili, conquistando i box office grazie alla bravura di Krisen Wiig, Maya Rudolph e Melissa McCarthy.

2012 - The Avengers ha rappresentato il primo film "collettivo" del Marvel Cinematic Universe grazie alla regia di Joss Whedon e la sua esperienza nel mondo dei fumetti.

2013 - Gravity ha dimostrato l'ambizione di Alfonso Cuaron e ha dato vita a una lotta per la sopravvivenza nello spazio in grado di tenere gli spettatori coinvolti dal primo fino all'ultimo minuto.

2014 - Birdman ha riportato sul grande schermo Michael Keaton nel ruolo di un attore tormentato dallo spettro del personaggio, un supereroe, interpretato in passato.

2015 - Mad Max: Fury Road ha permesso a George Miller di proporre la sua adrenalinica ed epica visione del cinema, creando anche un personaggio femminile inaspettato come la Furiosa di Charlize Theron.

2016 - Moonlight ha conquistato i giornalisti grazie all'attenzione con cui Barry Jenkins ha delineato le varie fasi della vita del protagonista.

2017 - Scappa - Get Out ha reso Jordan Peele uno dei nomi da tenere d'occhio grazie alla sua capacità di proporre un horror anticonvenzionale e in grado di parlare del razzismo esistente nella società contemporanea.

2018 - Black Panther di Ryan Coogler, con il suo primo supereroe africano, ha reso omaggio alla diversità e a una cultura che spesso non trovano spazio sul grande schermo, dando vita all'indimenticabile mondo di Wakanda.

Ecco tutte le copertine: