Michael Keaton: "Gli universi Marvel e DC non esisterebbero senza Tim Burton"

Sebbene Michael Keaton sia stato inizialmente criticato per il suo ruolo di Batman nel film del 1989, ora crede che la visione del regista Tim Burton abbia "cambiato tutto" nello spazio cinematografico dei fumetti.

In una recente intervista con GQ, l'attore di Beetlejuice ha ripensato al suo controverso ruolo in Batman della Warner Bros, che all'epoca fu contestato da 50.000 fan del fumetto.

Le parole dell'attore

"Tim merita un enorme credito. Ha cambiato tutto", ha detto Keaton a proposito della decisione di Burton di affidargli il ruolo del supereroe nonostante il clamore. "Molto probabilmente non esisterebbe un Universo Marvel, o un Universo DC, senza Tim Burton. Con lui quel mondo è stato messo in dubbio e interrogato".

Michael Keaton e Jack Nicholson in Batman

"Non ha ottenuto abbastanza credito per aver detto: 'Sì, voglio quell'attore'", ha continuato Keaton. "E tutti hanno detto: 'Aspetta, Michael? Hai lavorato con lui in Beetlejuice, giusto? Ma ne sei sicuro?' Ma credo che mi abbia scelto dopo aver visto Fuori dal tunnel [il primo ruolo non comico di Keaton]. Il merito è mio. Non so se la cosa gli sia stata riconosciuta abbastanza, ma è stata una mossa coraggiosa scegliermi".

Durante un'intervista con GQ Burton ha anche elogiato Keaton per la sua "particolare energia", che rappresenta uno dei motivi per cui lo ha voluto fortemente in Batman. Il regista ha aggiunto: "Basta guardarlo negli occhi: sembra intelligente, spaventoso, pazzo e tutte queste cose insieme".

Michael Keaton in una sequenza del film Batman (1989)

Il Batman di Keaton è diventato uno dei migliori ritratti del supereroe, nonostante altri attori di rilievo abbiano indossato la tuta da pipistrello per i film successivi, tra cui George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson. L'attore di Birdman ha persino ripreso il suo ruolo in The Flash del 2023 e nel film della Warner Bros. su Batgirl mai uscito.

Per quanto riguarda la delusione per l'accantonamento del film su Batgirl, Keaton ha risposto: "No, non mi importa. Quello che conta è aver ricevuto un buon assegno". Ma, su una nota più seria, l'attore ha parlato dei registi di Batgirl Adil El Arbi e Bilall Fallah: "Mi piacciono quei ragazzi. Sono bravi e sono simpatici, faccio il tifo per loro. Voglio che abbiano successo e credo che ci siano rimasti molto male e questo mi ha fatto dispiacere".