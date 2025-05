Alec Baldwin rivela perché Tim Burton non lo ha scelto per il ruolo di Batman: "Volevano un uomo con problemi"

Alec Baldwin ha discusso l'argomento durante una recente intervista, spiegando ciò che gli era stato detto sulle motivazioni per le quali non sia stato scelto per il Batman diretto da Tim Burton.

Alec Baldwin e quel Batman mai indossato

A quasi quarant'anni dall'uscita del Batman di Tim Burton, Alec Baldwin apre il sipario su un "what if" hollywoodiano destinato a far discutere. Durante un'intervista con il fratello Stephen nel podcast One Bad Movie, l'attore ha raccontato di essere stato vicino - ma non troppo - a indossare il mantello dell'Uomo Pipistrello. A fare da tramite, all'epoca, fu Kim Basinger, allora sua moglie e interprete della giornalista Vicki Vale nel film. Fu lei a riportargli il pensiero di Burton, ovvero che il regista cercava un Bruce Wayne tormentato, non un supereroe tutto mento e muscoli. Baldwin ha spiegato: "Burton disse: 'Non stavo scegliendo Batman, il tipo, la mascella squadrata, il costume... Stavo scegliendo Bruce Wayne. E volevo un uomo che sembrasse potesse avere davvero dei problemi". E Burton aggiunse: 'Non credo che Alec abbia alcun problema nella sua vita'".

Una scena di Michael Keaton nei panni di Batman

Con l'amara ironia di chi avrebbe voluto giocarsi le sue carte, Baldwin ha commentato: "Ho pensato: potrei interpretare un fallito. Non devo esserlo davvero... potrei esternalizzare i miei problemi". Ma la visione di Burton era chiara: Michael Keaton incarnava alla perfezione quell'ombra di malinconia necessaria a dare profondità al miliardario mascherato. Baldwin, pur con una carriera ben nutrita di ruoli iconici (come The Shadow), non ha mai davvero nascosto il dispiacere per quel ruolo mancato.

Ha poi riflettuto sull'eredità lasciata da Keaton, sottolineando come le versioni successive - da Kilmer a Clooney, fino ad Affleck - non abbiano avuto lo stesso impatto. L'unica eccezione? "Mi è piaciuto molto Il cavaliere oscuro - Il ritorno", ha detto, lodando anche Tom Hardy nei panni di Bane. E mentre i fan si chiedono chi sarà il prossimo Cavaliere Oscuro del DCU, una cosa è certa: nella lunga ombra del pipistrello, anche le storie mai accadute hanno il loro fascino.