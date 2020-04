Batman Begins: il provino di Christian Bale con il costume di Val Kilmer (VIDEO)

Christian Bale spicca il volo in una scena di Batman Begins

È tornato a circolare il video del provino di Christian Bale per Batman Begins, fatto indossando il costume di Val Kilmer. È stato nel contesto di Time Capsule, una rubrica di IGN che riesuma vecchi sprazzi di cultura popolare, in questo caso cavalcando l'onda della popolarità sempre più grande dei film di supereroi. Il video, visibile anche in alcune edizioni home video dell'intera trilogia di Christopher Nolan, mostra l'attore gallese alle prese con la parte mentre indossa il costume di uno dei suoi predecessori, dato che quello nuovo di zecca non era ancora pronto. Anche Cillian Murphy, poi scelto come Spaventapasseri nei tre film di Nolan, indossò lo stesso costume per il suo provino per il ruolo principale, e nel video lo vediamo mentre esibisce la sua versione della voce di Batman, uno degli elementi caratteristici della trilogia, al punto che nel secondo e terzo episodio fu manipolata in post-produzione per diventare ancora più disumana. Presenti nel filmato anche Anne Hathaway (Catwoman), Tom Hardy (Bane) e Liam Neeson (Ra's al Ghul). Potete vedere il video qui sotto:

Christian Bale in una scena di Batman Begins

Un ricordo molto potente di ciò che Christopher Nolan ha fatto, tra il 2005 e il 2012, con la trilogia di cui Batman Begins fu il primo capitolo. Un'operazione che rivoluzionò il modo di pensare i film di supereroi e trasformò Christian Bale in una star. L'attore gallese è poi passato dall'altra parte della barricata, dato che prossimamente lo vedremo come antagonista in Thor: Love and Thunder, parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Quanto a Batman, è tornato al cinema nel 2016 con le fattezze di Ben Affleck, che lo ha interpretato in tre film (incluso un cameo in Suicide Squad). Nel 2021, salvo modifiche della data d'uscita, dovremmo rivedere il vigilante di Gotham City in una nuova versione, diretta da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.