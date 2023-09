Batgirl, i registi: 'Brendan Fraser aveva fornito una performance da Oscar nel film cancellato'

I registi di Batgirl, Adil El Arbi e Bilall Fallah, hanno commentato in termini entusiastici la performance di Brendan Fraser nei panni di Firefly nel film del DC Extended Universe ambientato dopo gli eventi di The Flash, definendola da Oscar. Peccato che probabilmente nessuno la potrà apprezzare.

Batgirl: Leslie Grace in un'immagine

Parlando con Yahoo Entertainment, al duo di registi è stato chiesto se, secondo loro, Batgirl si sarebbe rivelato un successo se Warner Bros. Discovery avesse scelto di distribuire il cinecomic invece di accantonarlo. "È difficile da dire: il film non aveva un budget elevato, e penso che questo abbia un peso. Abbiamo dovuto mantenere il budget basso", ha detto El Arbi. "Ma il fatto che il budget non fosse già così alto avrebbe aiutato il successo. La gente ama la Bat-famiglia: ama Batgirl, ama Gotham City, ama Michael Keaton e Brendan Fraser ha fornito una performance degna di un Oscar".

Batgirl: una storia tormentata

Originariamente previsto per un'uscita in streaming su HBO Max alla fine del 2022 o all'inizio del 2023, Batgirl è stato cancellato nell'agosto 2022 per via del "desiderio che la lista di film DC dello studio fosse di livello blockbuster", una mossa definita "senza precedenti". Si stima che il film sia costato tra i 70 ei 100 milioni di dollari al momento della sua cancellazione, con fonti che affermano che alla Warner Bros. sarebbe costato circa 50 milioni di dollari commercializzare il film per l'uscita nelle sale nazionali.

La cancellazione di Batgirl è arrivata nel momento in cui Brendan Fraser stava ricevendo le migliori recensioni della sua carriera per la sua interpretazione da protagonista in The Whale di Darren Aronofsky, che ha finito per fruttare all'attore l'Oscar come miglior attore protagonista agli Oscar 2023.

Adil El Arbi e Bilall Fallah sentono di avere ancora un "discorso aperto con DC" e hanno espresso il desiderio di tornare a collaborare con lo studio per "mostrare al pubblico cosa sappiamo fare. È come un lavoro rimasto in sospeso, prima o poi dobbiamo finirlo."