'Abbiamo visto The Flash e ci ha rattristato': i registi del cancellato Batgirl pensano che avrebbero saputo f

Per molti fan, la visione di The Flash, che tra l'altro ha fatto fiasco al botteghino, non è stata un'esperienza piacevole, ma sembra che per i registi di Batgirl, Adil El Arbi e Bilall Fallah, la visione sia stata un'esperienza ancora più triste. Durante un'intervista con Insider per promuovere il loro ultimo dramma sulla guerra siriana, Rebel, i registi hanno spiegato perché guardare il debutto da solista del Velocista Scarlatto è stata un'esperienza spiacevole a seguito della cancellazione improvvisa del loro film su Batgirl, che non è stato né distribuito nelle sale, né sulle piattaforma streaming.

"L'abbiamo guardato ed eravamo tristi. Amiamo il regista Andy Muschietti e sua sorella Barbara, che ha prodotto il film. Ma quando l'abbiamo guardato, abbiamo sentito che avremmo potuto partecipare all'intera vicenda. Non abbiamo avuto la possibilità di mostrare Batgirl al mondo e lasciare che il pubblico giudicasse da solo. Perché il pubblico è davvero il nostro capo e dovrebbe decidere se qualcosa è buono o cattivo, o se qualcosa dovrebbe essere visto o meno" ha rivelato Adil.

"Il nostro film era molto diverso da The Flash. Quello ha una grande componente fantasy, mentre il nostro era più concreto. Più simile alla Gotham City di Tim Burton" ha continuato Adil. Mentre Bilall ha descritto la cancellazione come la "Più grande delusione della nostra carriera", aggiungendo: "Come fanboy, il solo fatto di essere al cospetto di Keaton come Batman è un privilegio e un onore. Ma è una sensazione agrodolce".

La cancellazione di Batgirl

Batgirl vedeva Leslie Grace nel ruolo di Barbara Gordon, nel cast era coinvolto anche Michael Keaton. Inizialmente Batgirl doveva uscire dopo The Flash, continuando il ruolo di Batman di Keaton. Tuttavia, la Warner Bros ha deciso di eliminare il film per risparmiare e non pagare le tasse e perché il direttore dei DC Studios, Peter Safran non considerava il film all'altezza di essere rilasciato.

In ogni caso questo non ha scoraggiato i registi dal lavorare potenzialmente a un altro progetto DC. "C'è ancora una sensazione di incompiutezza. Il nostro amore per la DC, Batman, Batgirl, Gotham City, è così grande che, come fan, non potremmo mai dire di no a un altro progetto. Se avessimo un'altra occasione di farne parte, la sfrutteremmo", ha concluso Bilall.