Batgirl, la compositrice del film cancellato rivela: 'Avevo incontrato Danny Elfman per il tema di Batman'

Nonostante il film non vedrà mai la luce di una sala cinematografica, continuano ad emergere dettagli su ciò che avremmo visto in Batgirl. Le ultime novità arrivano dalla compositrice del progetto, Natalie Holt.

Nota per il suo lavoro nella serie Loki e in Obi-Wan Kenobi, la Holt stava componendo le musiche per Batgirl, quando improvvisamente è arrivata la notizia della cancellazione del progetto per via della riconfigurazione dei piani della Warner.

La Holt, tra le altre cose, ha anche rivelato di aver contattato Danny Elfman per portare avanti l'eredità del suo tema di Batman, che sarebbe stato utilizzato per il ritorno di Michael Keaton.

"Avevo fatto una specie di citazione sulla colonna sonora", ha spiegato. "Avevo realizzato la colonna sonora fino in fondo e avevo parlato con Danny Elfman. Avevo iniziato a lavorarci e Adil e Bilal mi hanno detto: 'Abbiamo Michael Keaton qui. Vogliamo usare il suo tema degli anni Ottanta'. Ho pensato: 'Vorrei parlare con Danny e vedere se mi permette di lavorare con il suo tema', perché pensavo che fosse il modo migliore per farlo. Il mio agente si è messo in contatto con il suo agente e abbiamo finito per chiacchierare, e quella è stata la prima volta che gli ho parlato".

La compositrice ha continuato: "Era così generoso e contento di essere stato interpellato. E mi ha detto: 'È così bello che tu chieda il permesso e che tu voglia portare avanti il tema di questo personaggio. È una bella sensazione'. Quindi, sì, era davvero entusiasta che io giocassi con il suo materiale. È molto triste che non sia successo [e che] la gente non abbia potuto ascoltarlo. Ma sono felice di aver incontrato Danny Elfman".

Cosa avrebbe raccontato Batgirl?

Batgirl avrebbe seguito la storia delle origini di Barbara Gordon, la figlia del commissario James Gordon, che diventa una supereroina. Barbara è stata per anni una parte amata del canone DC Comics, sia come Batgirl che come Oracolo, esperta di tecnologia.

"Abbiamo visto The Flash e ci ha rattristato": i registi di Batgirl pensano che avrebbero fatto meglio

Il film avrebbe avuto come protagonista Leslie Grace nel ruolo di Barbara Gordon, con la regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah, già dietro la macchina da presa in Ms. Marvel, e la sceneggiatura di Christina Hodson, sceneggiatrice di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e The Flash. Il film avrebbe visto anche J.K. Simmons riprendere il suo ruolo di Commissario James Gordon e Michael Keaton riprendere il suo ruolo di Bruce Wayne / Batman.

Nel cast c'erano anche Brendan Fraser nel ruolo del villain Firefly, Ivory Aquino nel ruolo di Alysia Yeoh, e Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson e Ethan Kai in ruoli sconosciuti.