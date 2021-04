Basic Instinct: il trailer della versione restaurata in 4K

Studiocanal ha diffuso il trailer della versione restaurata in 4K del cult erotico di Paul Verhoeven Basic Instinct, che arriverà nelle sale internazionali e in versione home video a breve.

Il film è stato restaurato tra il 2019 e 2020 partendo dal negativo originale in 35 mm, il restauro è stato supervisionato dallo stesso regista con l'aggiunta di materiale bonus di Sharon Stone e Michael Douglas.

Come anticipa Variety, la versione restaurata sarà presto lanciata in Francia nelle sale e in versione home entertainment il 16 giugno. Il film uscirà anche nelle sale cinematografiche di Australia e Nuova Zelanda il 17 giugno, seguito da una nuova uscita nelle sale americane gestita da Rialto Pictures.

Studiocanal lancerà il film anche nelle edizioni Ultra HD, Blu-Ray, DVD e Steelbook nel Regno Unito il 14 giugno, in Germania il 17 giugno, in Australia il 7 luglio e in Nuova Zelanda il 14 luglio.

Insieme al restauro, Studiocanal ha anche realizzato un documentario intitolato Basic Instinct, Sex, Death & Stone, presentato in anteprima sulla TV francese a dicembre e venduto a livello globale alle emittenti. Il documentario, creato da Studiocanal, TMC e Rockyrama, include interviste esclusive e aneddoti personali catturati nel 2019 e nel 2020 in interviste con Paul Verhoeven, Sharon Stone, Michael Douglas, il montatore Frank J. Urioste, lo scrittore Joe Eszterhas e il direttore della fotografia Jan de Bont. Il documentario sarà incluso come bonus speciale sulle versioni home entertainment.