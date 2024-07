Sharon Stone ricrea l'iconica scena dell'accavallamento di gambe in Basic Instinct 32 anni dopo

Uno dei momenti più celebri della sua carriera e con svariati tentativi di imitazione: Sharon Stone, iconica star del cinema, ha riprodotto il sensuale accavallamento di gambe che aveva mostrato in Basic Instinct. E lo fa 32 anni dopo.

Sharon Stone rivisita la famosa scena di Basic Instinct

In un post Instagram datato 12 luglio, la Stone, oggi 66enne, ha ricreato la sua famosissima posa a gambe incrociate dal thriller erotico Basic Instinct del 1992. "BASICALLY... YOURS", ha scritto nella didascalia dell'immagine, evocando il titolo del film che ha segnato la storia del cinema.

Stone, 32 anni dopo, è seduta su una sedia di pelliccia con bordi dorati, indossando un seducente completo di reggiseno e biancheria intima in pizzo rosso, completato da tacchi blu con cinturini e una collana bianca. Questo scatto nostalgico riporta alla memoria la scena indimenticabile della stanza degli interrogatori, dove il suo personaggio, Catherine Tramell, in un corto abito bianco, lascia i detective a bocca aperta mentre accavalla le gambe.

Stone ha sempre mantenuto un legame speciale con questa scena, tanto da conservare l'iconico vestito bianco come una "capsula del tempo davvero cool". Non è la prima volta che l'attrice ripropone la scena: nel novembre 2019, durante la cerimonia di premiazione di GQ, dove è stata nominata Donna dell'anno, ha ricreato la posa sul palco, incitando il pubblico a unirsi a lei con la domanda "Vi sentite forti?"

Basic Instinct, il regista sulle critiche di Sharon Stone: "Sapeva esattamente cosa avremmo fatto"

In passato, l'attrice ha rivelato dettagli controversi riguardanti la scena nella sua autobiografia del 2021, "The Beauty of Living Twice". Stone ha scritto di essere stata ingannata e costretta a non indossare biancheria intima durante le riprese perché il suo intimo bianco rifletteva la luce. Tuttavia, il regista del film, Paul Verhoeven, ha smentito queste affermazioni.

Sharon Stone in Basic Instinct

Ripensando alla lavorazione di "Basic Instinct", Stone ha descritto l'esperienza come "spaventosa ma gratificante". In un'intervista con PEOPLE, ha raccontato: "Ho dovuto confrontarmi con me stessa, ed è un viaggio spaventoso. Ma una volta che lo fai, te ne vai con un'enorme quantità di sicurezza perché hai dovuto guardare tutto di te stessa, parti di te che non avresti mai dovuto scavare in profondità e guardare, parti spaventose, parti oscure, parti preoccupanti. E una volta fatto questo, acquisisci una certa sicurezza perché ti sei davvero guardato allo specchio scuro."