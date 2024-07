Sharon Stone riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival

La star di Basic Instinct sarà in Sicilia a ritirare il prestigioso premio in onore del suo percorso nel cinema.

Sharon Stone riceverà un premio alla carriera nella serata di chiusura della 70ma edizione del Taormina Film Festival nei prossimi giorni. La kermesse siciliana le conferirà il premio Cariddi d'Oro alla carriera, assegnato in passato a diverse star del cinema.

Tra coloro che hanno ricevuto l'onore di ricevere il premio dal Taormina Film Festival spiccano Jessica Lange, Robert De Niro, Tom Cruise, Sophia Loren, Nicole Kidman, Richard Gere, Colin Firth, Isabelle Huppert e Gina Lollobrigida.

Star in Sicilia

L'attrice e produttrice incontrerà la stampa e il pubblico del Taormina Film Festival in occasione di una conversazione pubblica su 'come ha ridefinito il significato di essere una donna sullo schermo, diventando un'icona culturale globale nel corso dei decenni. La partecipazione di Sharon Stone a Taormina, curata da Marco Fallanca, rappresenta la sua prima presenza al festival, che ospitò la prima italiana di Basic Instinct nel 1992'.

Primo piano di Sharon Stone in Basic Instinct

Dopo il suo debutto nel 1980 con un cameo in Stardust Memories di Woody Allen, Stone è diventata famosa in tutto il mondo negli anni '90 con film come Total Recall, in cui recitava al fianco di Arnold Schwarzenegger, e soprattutto con l'iconico ruolo di Catherine Tramell in Basic Instinct di Paul Verhoeven, seguito dal thriller Sliver di Phillip Noyce. Nel western Pronti a morire, Sharon Stone recitò al fianco di Leonardo DiCaprio, ed è apparsa anche in Casinò di Martin Scorsese, per il quale ha ricevuto un Golden Globe come miglior attrice e una nomination all'Oscar.

In una comunicazione ufficiale si legge che 'gli organizzatori di Taormina hanno sottolineato che Sharon Stone si è sempre impegnata in questioni relative ai diritti civili, e da quasi trent'anni è portavoce di amfAR, fondata da Elizabeth Taylor per sostenere la ricerca contro l'AIDS'. Il Taormina Film Festival si terrà dal 12 al 19 luglio nella splendida cornice della cittadina siciliana.