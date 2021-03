Basic Instinct, Sharon Stone: "Un produttore mi consigliò di andare a letto con la mia co-star"

Sharon Stone si toglie qualche sassolino nella scarpa nel suo nuovo memoir in cui svela che un produttore le avrebbe consigliato di andare a letto con la sua co-star di Basic Instinct, per creare la chimica necessaria al buon esito del film.

Sharon Stone in Basic Instinct

In un estratto del memoir The Beauty of Living Twice pubblicato in esclusiva da Vanity Fair, Sharon Stone ricorda:

"C'era un produttore che mi ha condotto nel suo ufficio dove aveva palline di malto al latte in un piccolo contenitore simile al cartone del latte che teneva sotto il braccio con il beccuccio aperto. Camminava su e giù per l'ufficio con le palline che cadevano fuori dal beccuccio e rotolavano sul pavimento di legno mentre lui mi spiegava perché avrei dovuto fare sesso con la mia costar per creare la chimica sullo schermo."

Sharon Stone non nomina il produttore in questione ma, come indica IMDb sono quattro i candidati possibili: William S. Beasley, Louis D'Esposito, Mario Kassar e Alan Marshall. Per quanto riguarda la co-star in questione, in Basic Instinct il personaggio di Sharon Stone fa sesso con vari uomini e donne, ma il candidato più probabile è Michael Douglas.

Nel libro la Stone ricorda di aver risposto al produttore: "Il mio lavoro è recitare, gli ho detto questo."