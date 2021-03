Lo specialista, Sylvester Stallone su Sharon Stone: "Non voleva spogliarsi"

Secondo quanto dichiarato da Sylvester Stallone, durante le riprese de Lo specialista, un film del 1994 diretto da Luis Llosa, che ha come protagonisti lo stesso Stallone, Sharon Stone e James Woods, la Stone "non voleva spogliarsi a causa del suo disgusto nei confronti delle scene di nudo."

A proposito di questo incidente Stallone dichiarò: "Ok. Ecco la verità, non avevo nessuna intenzione di girare la scena perché Sharon non stava collaborando. Arrivammo sul set e lei decise di non spogliarsi. Il regista cacciò tutti i membri della troupe ma Sharon era irremovibile. Le promisi che non mi sarei preso nessuna libertà e le chiesi: 'Quindi qual è il problema?'"

"Mi rispose: 'Sono solo stufa delle scene di nudo'. Le chiesi se poteva stufarsi delle scene in questione durante le riprese del film di qualcun altro. Non riuscii a farla ragionare, quindi andai nella mia roulotte, presi una bottiglia di vodka Black Death, che mi era stata regalata da Michael Douglas, e dopo una mezza dozzina di bicchieri eravamo caldi, selvaggi e pronti per la scena." Raccontò Sylvester.

Roger Ebert, celebre critico statunitense, ha dato due stelle su quattro alla pellicola, affermando che "Lo specialista è uno di quei film che costringe i personaggi attraverso tortuosi labirinti di dialogo e azione, con una trama così improbabile che le persone, una volta uscite dal cinema, se ne stanno in fila nel parcheggio cercando di capire quali fossero le motivazioni della protagonista".