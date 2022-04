Barbie: Will Ferrell reciterà nel film diretto da Greta Gerwig

Il cast del film Barbie, scritto e diretto da Greta Gerwig, si è arricchito con l'arrivo di Will Ferrell in un ruolo ancora avvolto dal mistero.

Will Ferrell farà parte del cast di Barbie, il film prodotto da Warner Bros in collaborazione con Mattel, che verrà scritto e diretto da Greta Gerwig.

L'attore è solo il nome più recente nella lista di star che verranno coinvolti nell'originale progetto.

Nel film Barbie reciteranno Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni proprio di Barbie e di Ken. Tra gli interpreti spazio anche a Kate McKinnon, America Ferrera e Simu Liu. Attualmente i produttori non hanno svelato i dettagli del personaggio affidato a Will Ferrell.

Greta Gerwig scriverà la sceneggiatura del film in collabora<ione con Noah Baumbach.

Tra i produttori ci saranno anche LuckyChap Entertainment di Margot Robbie, Robbie Brenner, David Heyman e Ynon Kreiz di Mattel.

Will Ferrell ah recentemente recitato nella serie The Shrink Next Door, progetto realizzato per Apple TV+, e nel film Spirited accanto a Ryan Gosling, in arrivo durante le feste natalizie su Netflix.