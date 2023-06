Barbie avrà un sequel? Margot Robbie conferma: 'È in discussione, ma attenzione a non cadere in una trappola'

Sebbene Barbie non sia ancora uscito nei cinema di tutto il mondo, Margot Robbie ha rivelato che ci sono già stati colloqui su un possibile sequel. Durante una recente intervista pubblicata da Time, l'attrice ha confermato che sono attualmente in corso le trattative riguardo a un film successivo.

Tuttavia, la Robbie ha avvertito i fan dicendo che le possibilità sono infinite: "Da questo punto in poi potrebbe prendere una miriade di direzioni diverse. Ma penso che si cada in una trappola se si cerca di creare un primo film pianificando anche i sequel." Il progetto, in ogni caso, è solo l'inizio per Mattel come ha sottolineato il CEO dell'azienda, Ynon Kreiz, parlando delle possibilità di realizzare altri film.

"Vogliamo creare film che diventino eventi culturali", ha detto Kreiz a Time. "Se riesci a coinvolgere registi come Greta e Noah e offrirgli libertà creativa, puoi avere un impatto reale", ha aggiunto. Per conferire un tocco personale alla pellicola, Greta Gerwig ha inserito filmati dei cari del cast e della troupe, tra cui riprese che la Robbie ha girato in Super 8 nel corso degli anni. Il risultato è un commovente film casalingo incastonato nel cuore di un grande blockbuster, e la regista ha confessato di commuoversi ogni volta che guarda quella parte: "È come introdurre un po' di umanità in qualcosa che tutti considerano solo un pezzo di plastica".

Barbie: Margot Robbie in una scena

Barbie arriverà al cinema il 20 luglio 2023: il nuovo film della Gerwig è interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling e distribuito da Warner Bros. Gerwig firma anche la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach, basandosi sul famoso giocattolo realizzato da Mattel che ha conquistato intere generazioni.