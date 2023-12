Barbie 2, Ryan Gosling: 'Non sappiamo nulla di un sequel'

Ryan Gosling è tornato a parlare della possibilità che venga realizzato un sequel di Barbie, il film campione di incassi diretto da Greta Gerwig.

L'attore, durante una serata che si è svolta a Londra, ha commentato le voci riguardanti un possibile secondo capitolo della storia ispirato ai giocattoli della Mattel.

Nessun progetto in fase di sviluppo

Barbie: Margot Robbie e Ryan Goslin in una foto

Non appena un fan ha accennato alle ipotesi riguardanti la produzione di Barbie 2, Ryan Gosling ha spiegato: "Oh, non mi avvicinerò nemmeno all'argomento. Non sappiamo realmente nulla".

America Ferrera ha aggiunto: "Non abbiamo informazioni. Dirò quello che hanno già detto Greta e Margot, ovvero che non hanno sviluppato questo progetto per realizzare un franchise. Hanno messo tutto in questo film. Ogni parte che amavano e sapevano di fare, l'hanno fatta. Ed è qualcosa di bello, giusto? Non stiamo gettando le basi per 20 anni di film di Barbie. Ma inoltre non so nulla, ci potrebbero essere 20 anni di Barbie o uno spinoff di Ken?".

Barbie: Greta Gerwig non esclude uno spinoff su Ken

Greta Gerwig e Noah Baumbach, in una recente intervista rilasciata alla CNN, avevano evitato i commenti su un possibile spinoff di Ken. La regista e sceneggiatrice aveva dichiarato ad agosto che il film possa rappresentare il "lancio di un mondo e di un gruppo di diversi film su Barbie", sostenendo che si tratti di un universo davvero ricco, ampio ed elastico per quanto riguarda le opportunità.

Ryan, durante la serata londinese, ha ironizzato su un possibile sequel dichiarando: "Può essere un Ken husky? Posso interpretare Husky Ken, o Sandwich Ken? Posso interpretare quel Ken la prossima volta?".