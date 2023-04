Barbie, la prima reazione di Margot Robbie dopo aver letto lo script: "Non ci faranno mai fare questo film"

Il primo teaser trailer di Barbie, film diretto da Greta Gerwig, aveva spiazzato tutti con una simpatica citazione a 2001: Odissea nello Spazio. Adesso è diventato uno dei progetti più attesi dell'estate e la protagonista Margot Robbie ha spiegato di come all'inizio non fosse convinta che il film sarebbe mai stato realizzato.

"La prima volta in cui ho letto lo script di Barbie pensavo che fosse talmente bello e che a Hollywood non ci avrebbero permesso di realizzare questo tipo di film. Ma alla fine lo hanno fatto" ha dichiarato l'attrice ai microfoni dei BAFTA (via IndieWire). "Ma non posso svelare altri dettagli sullo script".

La sinossi ufficiale di Barbie recita: "Una bambola che vive a Barbieland viene espulsa per non essere abbastanza perfetta e parte all'avventura nel mondo reale". Cosa avrà combinato la Barbie di Margot Robbie per essere reputata "non abbastanza perfetta"? O, meglio ancora, avrà davvero combinato qualcosa?

Barbie, Margot Robbie: "Qualunque film pensiate possa essere, non è quello"

Barbie rappresenterà la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures e porterà nelle sale l'iconica bambola che è stata prodotta in innumerevoli versioni, tra cui principesse, sirenette, presidente degli Stati Uniti, avvocato, attrice e molto altro ancora.

Il film arriverà nelle sale italiane il 20 luglio. Nel cast anche Ryan Gosling nei panni di Ken, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.