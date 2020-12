Barbie, Margot Robbie: "Qualunque cosa pensiate, non è quella"

Margot Robbie è pronta a stravolgere le aspettative con il suo prossimo film dedicato alla Barbie, che sarà prodotto insieme al marito dell'attrice, Tom Ackerley.

Bombshell: un primo piano di Margot Robbie

Nel 2019, è stato annunciato il coinvolgimento di Margot Robbie in veste di interprete e produttrice di una pellicola incentrata sull'iconica bambola alla moda creata da Mattel. Parlando di recente all'Hollywood Reporter, l'attrice ha spiegato il motivo della sua scelta:

"Ci piacciono le cose che sembrano un po' fuori dal comune. Qualcosa come Barbie dove il nome stesso fa galoppare la fantasia delle persone che pensano 'Oh, Margot sta interpretando Barbie, so cos'è'. Ma il nostro obiettivo è stravolgere le aspettative. Qualunque cosa tu stia pensando, ti daremo qualcosa di completamente diverso, ciò che non sapevi di volere."

Barbie sarà prodotto da Margot Robbie con la sua società di produzione LuckyChap, che gestisce insieme al marito Tom Ackerley e al loro amico di lunga data Josey McNamara. Il film è firmato dalla coppia artistica formata da Greta Gerwig e Noah Baumbach.

"Grazie a loro possiamo davvero onorare il fan base e al tempo stesso sorprendere le persone. Perché se ciò che faremo provocherà una discussione, avremo centrato il nostro obiettivo".

