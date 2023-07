Barbie, Margot Robbie: 'Sono lusingata dall'ossessione di internet per i miei piedi'

Sono tutti impazziti per la scena dei piedi nudi di Margot Robbie. Ecco come l'attrice ha commentato l'ossessione di internet nei suoi confronti.

Sin dalla pubblicazione del primo trailer di Barbie non si è fatto altro che parlare della scena in cui Margot Robbie si sfila le pantofole a tacco alto per rivelare che i suoi piedi nudi non sono ancora arcuati. Una scena che ha mandato in tilt il web generando una vera e propria ossessione nei confronti dei piedi dell'attrice. Ecco cosa ne pensa al riguardo.

"La prima volta che ho cercato il mio nome su Google, e non lo avevo fatto prima d'ora, mi sono spuntate le immagini dei miei piedi nudi. Ma non la trovo una cosa imbarazzante, anzi. Sono lusingata dall'ossessione di internet verso i miei piedi. Per me è una cosa carina" ha dichiarato ai microfoni di CinemaBlend.

Come rivelato in una storia di copertina dalla rivista Time la scena ha richiesto ben otto ciak e Margot Robbie ha dovuto aggrapparsi a una sbarra per tenere i piedi flessi.

Barbie: la Casa dei sogni di Malibu disponibile su Airbnb... e l'affittuario è Ken!

Pioggia di recensioni positive su Rotten Tomatoes

La critica sembrerebbe aver apprezzato all'unisono Barbie, elogiando soprattutto lo stile di regia di Greta Gerwig, unico e accattivante. Menzione d'onore anche per Ryan Gosling nei panni di Ken con un ruolo che, a detta di molti, dovrebbe essere candidati agli Oscar.

Al momento le recensioni su Rotten Tomatoes si assestano su un punteggio pari al 90%. Barbie è nelle sale italiane da oggi.