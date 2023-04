Barbie, Margot Robbie di nuovo di rosa vestita per i reshoot: le foto dal set

Si torna a colorare di rosa Los Angeles grazie ai reshoot di Barbie, che vedono nuovamente sul set la protagonista della pellicola, Margot Robbie. Guardiamo insieme le ultime foto diffuse sul web.

Tra i titoli più attesi del 2023 troneggia il film di Barbie scritto e diretto da Greta Gerwig, e non solo per via di Margot Robbie e Ryan Gosling.

Certo, i due attori sono tra i motivi principali per cui gli spettatori non vedono l'ora di andare al cinema, ma la curiosità è tanta anche per via del mistero in cui continua ad essere avvolta la trama della pellicola.

Oltre a una breve logline di Barbie, infatti, e qualche informazione ricavata dai character poster del film, non sappiamo pressoché nulla su come si svilupperà la storia, e ciò contribuisce ad aumentare l'hype nei suoi confronti.

Di sicuro ci aspetta un film vivace e colorato, pieno di ironia e, probabilmente, ricco di satira e critica sociale. Ma la Gerwig, d'altronde, ci ha abituati bene, quindi non resta che pazientare ancora un po'. Nel frattempo, però, possiamo sempre ammirare la stupenda Margot Robbie nelle nuove foto dal set, intenta a portare a termine i reshoot.

Barbie arriverà nelle sale a luglio 2023.