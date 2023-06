Barbie, Margot Robbie ha perfezionato l'arco plantare in otto riprese: 'Voglio che i piedi siano i miei'

Margot Robbie si è aggrappata a una sbarra per riprodurre il celebre arco dei piedi di Barbie, ecco come è stata realizzata la scena d'apertura del film.

Il trailer Barbie si apre con una scena iconica: Margot Robbie si sfila le pantofole a tacco alto per rivelare che i suoi piedi nudi sono ancora arcuati e pronti per essere infilati in qualsiasi accessorio per scarpe successivo. Per chiunque se lo chieda: sì, quelli sono davvero i piedi di Margot Robbie.

Come rivelato in una storia di copertina dalla rivista Time: "La scena ha richiesto otto ciak. Margot Robbie ha dovuto aggrapparsi a una sbarra per tenere i piedi flessi. E, sì, quelli sono i suoi piedi. 'Non mi piace quando qualcun altro fa le mie mani o i miei piedi', ha spiegato l'attrice".

Robbie ha anche rivelato a Time che avrebbe rifiutato Barbie se la sceneggiatura di Greta Gerwig e Noah Baumbach non avesse incorporato molti diversi personaggi di Barbie. Anche Issa Rae, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Dua Lipa e altre attrici interpretano Barbie nella pellicola satirica ispirata alla bambola Mattel:

"Se Mattel non avesse apportato quel cambiamento per avere una molteplicità di Barbie, non credo che avrei accettato il film. Non credo alla teoria 'Questa è l'unica versione di ciò che è Barbie ed è ciò che le donne dovrebbero aspirare ad essere, apparire e comportarsi.'"

Margot Robbie voleva Gal Gadot come Barbie

Margot Robbie, che è anche produttrice di Barbie, ha spiegato a Vogue il mese scorso di aver "corteggiato" Gal Gadot per interpretare una Barbie nel film poiché sente che l'interprete di Wonder Woman incarna l'energia di Barbie:

"Gal Gadot ha l'energia di Barbie, è così incredibilmente bella, ma non la odi per essere così bella perché è così genuinamente sincera, ed è così gentile con un entusiasmo tale da sembrare quasi sciocca, ma si ferma subito prima".

Riguardo alla natura sensuale della bambola nonostante il suo essere un giocattolo rivolto in primis ai bambini, l'attrice ha aggiunto:

"Okay, è una bambola di plastica. Non ha organi. Se non ha organi, non ha organi riproduttivi. Non avendo organi riproduttivi, può provare anche il desiderio sessuale?' No, non credo. È sessualizzata. Ma non dovrebbe mai essere sexy. Le persone possono proiettare il sesso su di lei. Sì, può indossare una gonna corta, ma perché è divertente e rosa. Non perché vuole che voi le guardiate il fondoschiena".

L'uscita italiana di Barbie, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, è prevista per il 20 luglio.