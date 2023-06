Barbie: la Casa dei sogni di Malibu disponibile su Airbnb... e l'affittuario è Ken!

A partire dal 17 luglio sarà possibile registrarsi per prenotare una vacanza presso l'iconica location di Barbie. Una trovata promozionale per accompagnare l'uscita del film.

Se avete da sempre desiderato soggiornare presso la Casa dei sogni di Barbie, il vostro momento è finalmente arrivato! A partire dal 17 luglio sarà infatti possibile registrarsi su Airbnb per prenotare due soggiorni individuali di una notte per un massimo di due ospiti. I vincitori selezionati soggiorneranno gratuitamente nella villa rosa di Malibu il 21 e il 22 luglio.

Ad aspettare i fortunati vincitori ci sarà Ken, questa volta nelle vesti di affittuario. La casa dei sogni sfoggerà il caratteristico smalto rosa di Barbie e gli ospiti potranno utilizzare gli indumenti di Ken, imparare a ballare sulla pista da discoteca all'aperto, partecipare a un "beach off" in piscina e molto altro. Compresi nel mix anche un set di pattini e tavole da surf gialli e rosa.

Si tratta di una trovata promozionale per accompagnare l'uscita nelle sale di Barbie, film diretto da Greta Gerwig, prevista per il 21 luglio (in Italia il 20). Airbnb farà anche una donazione a Save the Children, un'organizzazione che fornisce risorse per l'apprendimento e supporto a bambini, famiglie e comunità a sostegno della fiducia delle ragazze.

Barbie: tutto quello che sappiamo sul film di Greta Gerwig

Il cast stellare di Barbie

A vestire i panni di Barbie ci penserà Margot Robbie, mentre Ken sarà interpretato da Ryan Gosling. In molti lo hanno criticato per via della sua età, ritenendolo non idoneo alla parte, ma l'attore ha voluto difendersi dalle polemiche chiamando i suoi critici "ipocriti".

Barbie rappresenterà la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures e porterà nelle sale l'iconica bambola che è stata prodotta in innumerevoli versioni, tra cui principesse, sirenette, presidente degli Stati Uniti, avvocato, attrice e molto altro ancora.