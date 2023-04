Barbie: John Cena e Dua Lipa in versione sirena nel cast

Svelata a sorpresa la presenza nel cast di Barbie del possente John Cena, in un ruolo ancora misterioso, e della sensuale cantante Dua Lipa.

Il Barbie-day di ieri ha regalato un nuovo teaser trailer italiano e una pioggia di character poster che hanno rivelato nuove aggiunte nel cast di Barbie: tra queste segnaliamo la presenza di John Cena e il debutto della cantante Dua Lipa in versione sirena.

Riguardo alla presenza di John Cena in Barbie, il suo nome è stato avvistato nei crediti del trailer, ma per il momento l'attore non compare né nel teaser né nei poster, alimentando il mistero sul suo ruolo (e le teorie dei fan).

Barbie: il chracter poster di Dua Lipa versione Barbie sirena

Non è invece passato affatto inosservato il character poster di Dua Lipa, qui al debutto a sorpresa sul grande schermo, nel ruolo di Barbie versione sirena con lunghi capelli blu.

I poster dei personaggi rivelano la Barbie di Margot Robbie accanto al Ken di Ryan Gosling. Altre star che interpretano versioni di Barbie includono Issa Rae, Emma Mackey, Hari Nef, Ana Cruz Kayne, Dua Lipa, Alexandra Shipp, Rita Aryu, Kate McKinnon, Nicola Coughlan. Nel frattempo, Michael Cera interpreterà un personaggio di nome Allan, mentre altri Ken includono Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans e Simu Liu. Tra i poster dedicati ai personaggi "umani" troviamo America Ferrera, Helen Mirren (la Narratrice), Ariana Greenblatt, Will Ferrell, Connor Swindells e Jamie Demetriou.

Barbie: tutto quello che sappiamo sul film di Greta Gerwig

Ryan Gosling saranno i protagonisti di Barbie , in arrivo il 20 luglio, la cui sinossi ufficiale è la seguente: Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Barbie rappresenterà la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures e porterà nelle sale l'iconica bambola che è stata prodotta in innumerevoli versioni, tra cui principesse, sirenette, presidente degli Stati Uniti, avvocato, attrice e molto altro ancora.