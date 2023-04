Barbie: il nuovo teaser trailer regala nuove anticipazioni sui protagonisti

Barbie è il nuovo film diretto da Greta Gerwig e con star Margot Robbie e Ryan Gosling, di cui è stato diffuso il nuovo teaser trailer.

Nel video si introducono le tante star coinvolte nel progetto e si mostra il mondo estremamente colorato e folle in cui vivono Barbie, Ken e tutte le loro versioni alternative.

Margot Robbie e Ryan Gosling saranno i protagonisti di di Barbie, in arrivo il 20 luglio, la cui sinossi ufficiale è la seguente:

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

L'attrice è impegnata anche come produttrice tramite la sua LuckyChap Entertainment.Greta Gerwig firmerà la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.

La regista e attrice è tornata quindi sul set dopo l'adattamento di Piccole Donne.

Barbie rappresenterà la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures e porterà nelle sale l'iconica bambola che è stata prodotta in innumerevoli versioni, tra cui principesse, sirenette, presidente degli Stati Uniti, avvocato, attrice e molto altro ancora.

Nel cast anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.

