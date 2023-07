Barbie: Greta Gerwig voleva Timothée Chalamet e Saoirse Ronan in un cameo

Greta Gerwig voleva organizzare una speciale reunion sul set di Barbie, ma gli impegni attoriali dei due non hanno reso possibile il tutto.

Manca ormai pochissimo all'uscita nelle sale di Barbie, da molti ritenuto uno dei film più attesi di questa stagione estiva, e nonostante il cast sia già stellare la regista Greta Gerwig aveva in mente altri due cameo molto speciali. Stiamo parlando di Timothée Chalamet e Saoirse Ronan con cui aveva già lavorato nel film Piccole donne, uscito nel 2019.

"Quando avevo pensato a un cameo di Saoirse all'epoca era anche produttrice del film. Sarebbe stato un cameo molto speciale. E avrei fatto lo stesso anche con Timmy ma nessuno dei due poteva per via dei rispettivi impegni" ha spiegato Greta Gerwig ai microfoni di CinemaBlend. "Mi è dispiaciuto molto, ma li adoro lo stesso. Mi sentivo come una mamma che si prendeva cura dei suoi bambini".

Le reazioni di chi ha potuto vedere Barbie in anteprima sono state molto positive, definendo il film "roboante e molto intelligente". C'è anche chi ha proposto una nomination agli Oscar per Ryan Gosling e la sua interpretazione nei panni di Ken.

Lo scontro al box-office tra Barbie e Oppenheimer

In America Barbie e Oppenheimer usciranno al cinema il 21 luglio e si prospetta uno scontro "infuocato" al box-office. La catena americana AMC ha annunciato che oltre 20.000 dei loro clienti hanno già acquistato i biglietti per vedere entrambi i film nello stesso giorno.

Barbie dovrebbe debuttare con una cifra intorno ai 90 milioni di dollari nel primo weekend ri programmazione. Oppenheimer, invece, anche a causa della visione vietata i minori, non dovrebbe esordire con una cifra superiore ai 50,5 milioni di dollari.