Gal Gadot sarà la Strega Cattiva nel nuovo film live-action sulla storia di Biancaneve

Gal Gadot interpreterà la Strega Cattiva nel nuovo film live-action dedicato alla storia di Biancaneve.

La star di Wonder Woman affiancherà quindi Rachel Zegler, che ha invece ottenuto la parte della bellissima principessa, sul set.

Il film con al centro Biancaneve sarà diretto da Marc Webb e prodotto da Marc Platt. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2022 e per ora non sono ancora stati annunciati ulteriori interpreti che faranno parte del cast oltre a Gal Gadot, che sta concludendo le trattative, e la giovane protagonista di West Side Story.

Il film animato degli anni '30 dedicato alla storia di Biancaneve e i sette nani verrà adattato per il grande schermo in una nuova versione che potrà contare su nuove canzoni originali creati da Benj Pasek e Justin Paul, già autori di successi come La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen.

Il regists, annunciando la scelta di Rachel Zegler per il ruolo della principessa, aveva dichiarato: "Le straordinari capacità vocali di Rachel Zegler sono solo l'inizio dei suoi doni. La sua forza, intelligenza e ottimismo diventeranno una parte integrale della riscoperta della gioia in questa storia classica della Disney".