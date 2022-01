Gal Gadot dichiara "Cleopatra sarà intelligente e sexy" e online si scatenano le critiche

Gal Gadot ha parlato del film dedicato alla storia di Cleopatra di cui sarà protagonista e i suoi commenti hanno scatenato le reazioni online, la maggior parte negative.

L'attrice, già da tempo al centro delle polemiche dopo iniziative piuttosto discutibili come la cover di Imagine che anche lei ha considerato un errore, si ritrova ora alle prese con una nuova ondata di commenti poco lusinghieri.

Cleopatra, dopo la rinuncia alla regia di Patty Jenkins, sarà diretto da Kari Skogland. Gal Gadot , parlando del progetto, ha dichiarato che il film "Non mostrerà solo quanto fosse sexy e affascinante, ma anche la sua bravura come stratega e la sua intelligenza, l'impatto che ha avuto e che ha tuttora sul mondo in cui stiamo vivendo...".

La star di Wonder Woman aveva quindi aggiunto: "Mi sembra che stiamo raccontando la storia che il mondo ha bisogno di sentire ora".

Online si sono però scatenati i commenti negativi a causa della sua descrizione del progetto. Molte persone hanno ironizzato sul fatto che il lungometraggio non sembra offrire nulla di nuovo rispetto alle precedenti rappresentazioni di Cleopatra portate sugli schermi. Alcuni utenti di Twitter hanno scritto divertiti commenti come "Una svolta importante rispetto alla solita rappresentazione storica di Cleopatra come una brutta idiota?" e "Sto buttando nel cestino la mia sceneggiatura su Cleopatra "brutta" e sciocca"". L'ironia è proseguita dichiarando: "Amo quando i filmmaker prendono rischi".

Tra i commenti c'è anche chi ha sottolineato che vorrebbe una rappresentazione diversa dell'iconica figura storica: "La vera Cleopatra non era in realtà molto attraente. L'impero romano l'ha fatta passare come una femme fatale che aveva usato il suo sex appeal per sedurre e manipolare i loro leader perché era una storia migliore rispetto a quella di una donna semplicemente abbastanza intelligente da essere una leader migliore rispetto agli uomini romani".