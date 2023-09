Barbie, gli executive Mattel rivelano la loro prima reazione alla lettura dello script

Il film di Barbie diretto da Greta Gerwig è stato un successo stratosferico, e né Warner Bros. né Mattel potevano sperare di meglio. Ma qual è stata la reazione di quest'ultimi alla prima lettura dello script? Lo hanno recentemente raccontato in un'intervista.

Life in plastic... Is Fantastic!

Barbie: Margot Robbie in una scena del film

Composta da 147 pagine, la prima sceneggiatura di Barbie scritta da Greta Gerwig e Noah Baumbach è stata sottoposta allo scrutinio dei piani alti di Mattel, l'azienda che ha dato i natali alla celebre bambola, e queste sono state le loro reazioni come riportato anche sul New York Times.

"__Era come essere partiti alla volta di un folle viaggio_" ha affermato il boss di Mattel Films Robbie Brenner, che ha subito riferito con entusiamo a CEO di Mattel, Ynon Kreiz, le buone impressioni "Ho letto tantissime sceneggiature, e questa era così diversa. Era speciale. E non è un sentimento che puoi provare spesso nella tua carriera".

"Era profondo, provocatorio, anticonvenzionale e pieno d'immaginazione" ha fatto eco Kreiz "Era tutto ciò che speravo potesse essere!".

Si tornerà a Barbieland?

Barbie: Margot Robbie in un'immagine

Considerato l'incredibile successo della pellicola, è difficile pensare che non vi sia altro in programma in quel di Barbieland.

Dopotutto si vociferava già di uno spin-off dedicato a Ken, e la stessa Greta Gerwig ha ammesso di voler realizzare altri progetti legati a Barbie. Tuttavia, a causa anche dello sciopero a Hollywood, è impossibile pensare in termini più concreti a cosa potrebbe riservare il futuro a questi personaggi.

E voi, cosa ne pensate? Vorreste altre produzioni a tema Barbie?