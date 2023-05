Barbie: Dua Lipa, Ryan Gosling e Nicky Minaj tra i primi artisti confermati per la colonna sonora

Barbie arriverà a luglio nei cinema di tutto il mondo e, nell'attesa, sono stati svelati i primi nomi degli artisti coinvolti nella colonna sonora. Nella lista c'è anche Ryan Gosling, l'interprete di Ken nel film diretto da Greta Gerwig.

La lista degli artisti

Il 21 sarà messo in vendita l'album della colonna sonora di Barbie, prodotto da Mark Ronson, e la lista degli artisti per ora annunciati è la seguente:

Ava Max

Charli XCX

Dominic Fike

Dua Lipa

Fifty Fifty

Gayle

HAIM

Ice Spice

Kali

Karol G

Khalid

Lizzo

Nicki Minaj

PinkPantheress

Ryan Gosling

Tame Impala

The Kid Laroi.

Il primo singolo tratto dall'album sarà Dance the Night, interpretato da Dua Lipa.

Per ora, invece, non è stato svelato alcun dettaglio del brano interpretato da Ryan Gosling che, in passato, ha dimostrato le sue doti come cantante con il musical La La Land e realizzando un album con la sua band Dead Man's Bones nel 2009.

Barbie, il film con Margot Robbie sarà ispirato ai musical classici "con autentica artificialità"

Margot Robbie e Ryan Gosling saranno i protagonisti di Barbie, in arrivo il 20 luglio, la cui sinossi ufficiale è la seguente:

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

L'attrice è impegnata anche come produttrice tramite la sua LuckyChap Entertainment.Greta Gerwig firmerà la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.