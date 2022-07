Barbie, Ryan Gosling rivela che nel film Ken sarà in difficoltà

Tra i protagonisti di Barbie, il progetto diretto da Greta Gerwig, ci sarà anche Ryan Gosling nel ruolo di Ken.

L'attore, intervistato da Entertainment Tonight, ha parlato della parte che sta interpretando paragonandola a quella avuta in The Gray Man, in arrivo sugli schermi di Netflix il 22 luglio.

Ryan Gosling, rispondendo a una domanda su Barbie, ha quindi sottolineato: "La vita di quel Ken penso sia persino più difficile di quella di Gray Man. Ken non ha soldi, non ha lavoro, non ha una macchina, non ha una casa. Sta affrontando alcuni problemi".

Le parole della star canadese sembrano quindi confermare le indiscrezioni legate al fatto che la sceneggiatura di Greta Gerwig e Noah Baumbach mostrerà Barbie, la protagonista affidata a Margot Robbie, e Ken nel mondo reale, ritrovandosi in difficoltà.

Gosling ha inoltre aggiunto che non può dire nulla per evitare che la Mattel lo "inscatoli", ma ha comunque dichiarato in modo ironico: "Il film non è ciò che pensi, a meno che non lo sia. E poi sai cosa è ma non pensi che sia ciò che è realmente. Aspettate, di cosa stiamo parlando?".

Nel cast del film, in arrivo il 21 luglio 2023, ci sono anche America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera.