Barbie, Anne Hathaway: 'Per fortuna il film che avrei dovuto interpretare io non è stato fatto'

Nel 2017 Anne Hathaway era in lizza per interpretare Barbie per Sony Pictures con Alethea Jones alla regia, progetto che non si è mai concretizzato. Ospite nel podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz l'attrice è tornata a parlare della sua versione del 2017 dicendo che col senno di poi è un fortuna che non sia mai stata realizzata.

In particolare secondo Hathaway il team creativo del recente Barbie ha fatto centro e non si sarebbe potuto realizzare un lavoro migliore. "In quanto amante del cinema e in quanto donna che lavora a Hollywood fin da quando ero bambina, sono entusiasta del film di Greta Gerwig. Se avessi creduto che la mia versione avesse avuto le stesse potenzialità magari ci sarei rimasta male, ma penso sinceramente che il loro Barbie sia la migliore versione che si sarebbe mai potuta realizzare. Quindi per fortuna il film che avrei dovuto interpretare io non è stato fatto".

Hathaway si è complimentata in particolare con la protagonista e produttrice di Barbie Margot Robbie: "Margot è semplicemente sublime, punto. Quello che sta facendo sia come artista che come produttrice è così emozionante e stimolante".

I progetti

Anne Hathaway sarà protagonista al fianco di Jessica Chastain di Mothers' Instinct, remake di Doppio Sospetto. Inoltre l'attrice fa parte del cast del morboso thriller Eileen diretto da William Oldroyd e basato sull'omonimo romanzo basato di Ottessa Moshfegh.