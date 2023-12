Il Diavolo Veste Prada, Anne Hathaway ed Emily Blunt svelano il loro primo incontro e le battute preferite

Anne Hathaway ed Emily Blunt, protagoniste del nuovo incontro Actors on Actors di Variety, hanno condiviso qualche nuovo aneddoto legato alle riprese del cult Il Diavolo Veste Prada.

Le due attrici hanno infatti raccontato i dettagli del loro primo incontro e hanno scherzato sulle battute improvisate sul set e quelle che hanno preferito.

Il primo incontro tra le star

Emily Blunt ne Il diavolo veste Prada

Il diavolo veste Prada è arrivato nelle sale nel 2006 e le interpreti di Andrea ed Emily hanno raccontato che la loro amicizia è nata immediatamente.

Anne Hathaway ha spiegato: "Sono entrata nel cast proprio prima di te e ho pensato 'Chi interpreterà Emily?'". Emily Blunt ha interrotto l'amica sostenendo: "Hanno detto 'Una tizia a caso di cui nessuno ha sentito parlare'".

La sua collega ha risposto: "No, non ti avevano ancora scelta. Ho sentito che è è emerso il tuo nome e hanno detto: 'Si tratta di questa ragazza fantastica britannica ed è così divertente'. E mi ricordo di essere entrata nella stanza, mi sono girata e ti ho incontrata. Nella mia testa, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata: 'Che star del cinema!'. Stavi spargendo polvere di stelle. Poi siamo andate a bere un caffè insieme. Ti ho fatto fare una passeggiata nella zona in cui vivevo".

Emily ha spiegato che l'accoglienza di Anne è stata fantastica: "Anche se eri all'epoca un'enorme star del cinema, mi hai trattata come se fossi al tuo livello. Sei una delle persone che conosco da più tempo. Ci conosciamo da 18 anni". Le due attrici hanno scherzato sottolineando che sono amiche ormai da talmente tanto tempo che il loro legame è diventato adulto.

Blunt ha ribadito: "Si è trattato di un periodo pieno di gioia quello delle riprese. Non so se qualcuno tra di noi sapesse che avrebbe avuto così tanto successo. Mi viene citato ogni settimana. Sarà il film che mi ha cambiato la vita".

Le battute preferite delle star

Il Diavolo veste Prada - Meryl Streep e Anne Hathaway

Le attrici si sono poi divertite ricordando le battute più iconiche del film e svelando quali sono state le loro preferite.

Anne ha spiegato che Maryl Streep e Stanley Tucci hanno improvvisato molte battute durante le riprese, come "C'è un motivo per cui il mio caffè non è qui? È morta?". Hathaway ha successivamente svelato che recentemente è stata in Italia e nella sua stanza di albergo è stata portata una fantastica torta su cui era stato scritto 'Può farmi lo spelling di Gabbana?', una delle frasi pronunciate dal suo personaggio, Andrea, nel film.

Emily ha poi riso alla battuta legata alle convention delle gonne orrende e ammesso: "Ridevo continuamente perché mi comportavo in modo orribile nei tuoi confronti per la maggior parte del tempo in questo film. E c'era questa tua faccina, meravigliosa e leggermente stupita". La sua collega e amica ha voluto ricordare che Meryl Streep non ha potuto divertirsi come loro perché rimaneva immersa nel suo personaggio. Il premio Oscar ha in passato spiegato che da allora non segue il Metodo perché l'esperienza sul set era stata troppo difficile, dovendo fare i conti con il resto del cast che stava divertendosi.

Le due attrici hanno quindi ricordato le battute in cui Emily sosteneva che non avrebbe mangiato niente, solo un pezzo di formaggio se avesse rischiato di svenire, e il modo in cui ribadiva, cercando di autoconvincersi, che amava il proprio lavoro. Le battute preferite delle due star sono state improvvisate sul set: Hathaway ha infatti ricordato che il regista David Frankel dava spazio a tutti i membri del cast permettendo di aggiungere e modificare le battute.