Barbie: America Ferrera nel cast del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

America Ferrera è entrata a far parte del cast del film Barbie, prodotto da Warner Bros, affiancando quindi sul set i protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

Il progetto ispirato alla famosa bambola della Mattel sarà scritto e diretto da Greta Gerwig.

Margot Robbie interpreterà nel lungometraggio Barbie, mentre Ryan Gosling dovrebbe essere Ken. Attualmente la produzione non ha però svelato che ruolo è stato affidato ad America Ferrera.

Greta Gerwig, oltre a essere impegnata dietro la macchina da presa, ha firmato inoltre la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach.

L'attrice ritornerà quindi alla guida di un film dopo Lady Bird e la sua versione di Piccole Donne che ha ottenuto numerose nomination agli Oscar.

Barbie sarà prodotto anche da Margot Robbie, Tom Ackerley e Josey McNamara tramite la casa di produzione LuckyChap Entertainment. Robbie Brenner sarà invece coinvolto nella produzione per conto di Mattel.

Il progetto era stato inizialmente sviluppato per Sony e in precedenza Amy Schumer e Anne Hathaway erano state annunciate come protagoniste. Lo script, inoltre, è passato tra le mani di Diablo Cody, Lindsey Beer, Jenny Bicks, Kim Caramele, Bert V. Royal e Hilary Winston.