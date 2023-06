Tom Cruise su Oppenheimer e Barbie: 'Non potrebbe esserci un'accoppiata più esplosiva (o più rosa)'

Tom Cruise ha commentato pubblicamente la grande sfida estiva che si svolgerà tra qualche settimana nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e vedrà scontrarsi ai box office Oppenheimer e Barbie.

La star, inoltre, con Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno spera di diventare il "terzo incomodo" in questa corsa verso ai vertici delle classifiche dei titoli più visti in tutto il mondo.

La dichiarazione della star

Su Twitter, un po' a sorpresa, Tom Cruise ha parlato della programmazione estiva dei cinema sottolineando: "Questa estate è piena di film fantastici da vedere nelle sale. Congratulazioni, Harrison Ford, per 40 anni di Indy e per uno dei personaggi più iconici della storia del cinema".

L'interprete di Ethan Hunt ha poi aggiunto: "Amo un doppio spettacolo e non potrebbe essere più esplosivo (o più rosa) di quello composto da Oppenheimer e Barbie".

Il post è stato accompagnato dalle foto che lo ritraggono insieme a Christopher McQuarrie e che rivelano come Cruise non abbia saputo scegliere quale dei titoli vedere sul grande schermo.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: l'analisi del trailer

La sfida nelle sale IMAX

Rich Geldof, CEO di IMAX, aveva recentemente commentato le notizie che sostenevano Cruise fosse irritato dall'arrivo dei due lungometraggi in sala a distanza ravvicinata dal debutto di Mission: Impossible 7, situazione che potrebbe penalizzare di molto il lavoro compiuto per realizzare la nuova avventura di Ethan Hunt.

Il responsabile della catena di cinema, tuttavia aveva spiegato: "__Provo un po' di tristezza perché non posso accontentare tutti loro. So che Mission: Impossible sarà un film davvero grande. Nolan ha un posto speciale nel cuore di IMAX perché usa le nostre telecamere e ci promuove. Non si tratta di una questione in cui possiamo guadagnarci di più. Spero che dopo la permanenza nelle sale di Oppenheimer ci sia la possibilità di riportare in programma Mission Impossible_".