Barbenheimer, il Giappone critica l'account di Barbie per i meme 'insensibili' sulla bomba atomica

Babenheimer ha detonato al botteghino americano, ma c'è chi si è sentito offeso dall'ironico marketing legato al tema della bomba atomica. Ebbene sì, si tratta proprio del Giappone, la cui storia non gli permette di ridere dell'arma nucleare che ha spazzato via due intere città durante la Seconda Guerra Mondiale.

Come svela Variety, Warner Bros. Japan ha rilasciato una dichiarazione sull'account Twitter ufficiale di Barbie in cui si critica l'accout americano per aver alimentato la mania del Barbenheimer sui social media. L'account Twitter statunitense di Barbie ha interagito con alcuni post dei fan su Barbenheimer, riferimento alla doppia uscita estiva dei film Oppenheimer della Universal e Barbie della Warner Bros lo stesso giorno, il 21 luglio. Insieme, le due pellicole hanno ottenuto il quarto miglior incasso della storia per un weekend.

"Riteniamo estremamente deplorevole che l'account ufficiale del quartier generale americano del film Barbie abbia reagito positivamente ai post sui social media dei fan di Barbenheimer", ha scritto la Warner Bros. Japan in una dichiarazione pubblicata sul profilo Twitter di Barbie Japan. "Prendiamo questa situazione molto seriamente. Chiediamo al quartier generale degli Stati Uniti di prendere le misure appropriate. Ci scusiamo con chi si è offeso per questa serie di reazioni sconsiderate. Warner Bros Giappone."

Deadline ha riferito la pronta risposta di Warner Bros US alle critiche ricevute dalla filiale giapponese con un messaggio ufficiale di scuse. The Warner Bros. Film Group ha inviato la seguente dichiarazione: "Warner Brothers si scusa per la sua recente attività irrispettosa sui social media. Lo studio porge le sue sincere scuse."

Alcuni dei tweet incriminati sono stati, inoltre, cancellati.

Oppenheimer con i sottotitoli di Barbie: in un cinema, per errore, Barbenheimer diventa realtà

La polemica sulla bomba atomica e il Barbenheimer sollevata dai fan

In risposta a una fan art di Barbenheimer che ritrae la Barbie di Margot Robbie seduta sulle spalle di J. Robert Oppenheimer di Cillian Murphy di fronte a un fungo atomico infuocato, l'account Twitter statunitense di Barbie aveva scritto: "Sarà un'estate ricordare." Twitter, ora chiamato X, ha aggiunto una nota della comunità al post che spiega il contesto storico dell'immagine del fungo atomico.

"Alle 8:15 del 6 agosto 1945 (Showa 20), una bomba atomica fu sganciata su Hiroshima per la prima volta nella storia", si legge nella nota di Twitter. "La particolare natura del danno causato dalle bombe atomiche, cioè la distruzione di massa e l'omicidio di massa, sono avvenuti istantaneamente e indiscriminatamente". Il tweet è stato poi rimosso dall'accout ufficiale di Barbie.

La Barbenheimer-mania ha suscitato critiche in Giappone per aver preso alla leggera la distruzione di massa causata dalle bombe atomiche. L'hashtag #NoBarbenheimer è entrato in trend nel Paese negli ultimi giorni.

Oppenheimer è ora in programmazione nei cinema del Nord America e in molti territori internazionali, in Italia uscirà il 23 agosto. Ma non è ancora uscito in Giappone e non è stata ancora determinata una data di uscita.