Barbarian: l'horror in testa al box office USA, ma gli incassi non decollano

Il debutto di Barbarian, horror interpretato da Bill Skarsgård, Justin Long e Georgina Campbell, è solido, ma non irresistibile in un weekend di incassi non entusiasmanti per il box office USA.

Barbarian, horror che farà passare la voglia di prenotare soggiorni su Airbnb, debutta in vetta al box office USA con 10 milioni raccolti in 2.340 sale, e una media per sala di 4.273 dollari, in un weekend in cui gli incassi restano decisamente al di sotto delle aspettative. Interpretato da Bill Skarsgård, Justin Long e Georgina Campbell, Barbarian vede protagonista una giovane donna che arriva all'appartamento affittato su Airbnb e scopre che è stato prenotato due volte. La donna è costretta a trascorrere la notte con l'altro affittuario, un tipo decisamente poco raccomandabile.

In seconda posizione troviamo il debutto del fantasy action di Bollywood Brahmastra Part One: Shiva, che apre con 4,4 milioni di incasso in 810 sale e una media per sala di 5.432 dollari. buon risultato peer il franchise in tre parti, visto il suo lancio in sole 810 sale. Il film si svolge nell'India moderna e segue Shiva, un giovane uomo sull'orlo di un amore epico con una ragazza di nome Isha. Ma il loro mondo viene sconvolto quando Shiva scopre di avere una misteriosa connessione con una società segreta chiamata Brahmansh.

Bullet Train, scatenato thriller ambientato su un treno giapponese ad alta velocità su cui si ritrovano un manipolo di assassini, risale al terzo posto con un incasso di altri 3,2 milioni che lo porta a un totale di 92,5 milioni. Brad Pitt guida un cast all star di cui fanno parte Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Michael Shannon e tanti altri volti noti per una pellicola ricca di colpi di scena, sparatorie, combattimenti e divertimento, come anticipa la nostra recensione di Bullet Train.

Quarto l'inossidabile Top Gun: Maverick, alla sedicesima settimana di permanenza in classifica, che incassa altri 3,1 milioni arrivando a 705,6 milioni complessivi e sancendo il successo globale del sequel con Tom Cruise. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Il film d'animazione DC League of Super-Pets è quinto e incassa altri 2,8 milioni che lo portano a un incasso complessivo di 85,4 milioni. Come rivela la nostra recensione di DC League of Super-Pets, la pellicola animata è incentrata sull'alleanza tra il cane di Superman e un gatto volante per fermare il crimine mentre Superman è in vacanza.