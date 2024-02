Weapons: Josh Brolin sarà il protagonista del nuovo film di Zach Cregger, regista di Barbarian

Josh Brolin è in trattative per la parte da protagonista in Weapons, thriller horror della New Line che sarà diretto dal regista di Barbarian Zach Cregger.

Il film è l'attesissimo nuovo progetto di Cregger e avrebbe dovuto essere girato l'anno scorso, ma il doppio sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha fatto slittare l'inizio della produzione prevista per l'autunno 2023. Ciò ha causato un conflitto con la precedente star del progetto, Pedro Pascal, il cui programma si è scontrato con il suo impegno in The Fantastic 4, che verrà girato quest'estate.

Cregger ha scritto la sceneggiatura di Weapons, che viene descritto come un'epopea horror interconnessa e multi-storica che, nei toni, si colloca nel filone di Magnolia, il film del 1999 del regista Paul Thomas Anderson. Al momento non ci sono altri dettagli, in quanto il regista sta mantenendo tutto abbastanza top secret.

Squadra che vince non si cambia

Il progetto vedrà anche la reunion del team di produttori di Barbarian. Cregger produrrà insieme a Roy Lee della Vertigo e a J.D. Lifshitz e Raphael Margules della BoulderLight Pictures. Produce anche Miri Yoon della Vertigo.

Se l'accordo con l'attore si concretizzerà, sarà un bel colpo per la produzione. Brolin è noto per essere esigente in fatto di progetti e registi e, pur avendo fatto film di fantascienza e cinecomic, non ha mai fatto un film horror.

L'attore tornerà al cinema con il prossimo film di Denis Villeneuve, Dune - Parte Due, dove riprende il ruolo del maestro d'armi Gurney Halleck (potete già leggere la nostra recensione del kolossal).

Josh Brolin posa nudo per promuovere la seconda stagione della serie Outer Range

Brolin tornerà anche come protagonista della serie di fantascienza Outer Range di Amazon, la cui nuova stagione debutterà a maggio. Oltre a recitare nella serie, Brolin è produttore esecutivo e in questa stagione anche regista di uno o due episodi.