Barbara D’Urso, ultimatum a Milly Carlucci: "O io o lui" e Carolyn Smith interviene contro Mariotto

Nuova serata ad alta tensione a Ballando con le Stelle. Anche ieri il programma di Rai 1 ha regalato momenti di forte confronto tra i protagonisti, con la giuria ancora una volta al centro delle polemiche. A far discutere è stato soprattutto Guillermo Mariotto, protagonista di alcune uscite nei confronti di Barbara D'Urso, che nemmeno l'intervento di Milly Carlucci è riuscita subito a contenere.

La conduttrice napoletana, sostenuta anche da alcuni componenti della giuria, ha perso la pazienza e si è rivolta direttamente alla padrona di casa con un aut aut: "O io o lui". Ma cosa è successo in studio?

Ballando con le Stelle, Ornella Muti rompe il silenzio e replica a Barbara D'Urso

La scintilla è scattata dopo l'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca sulle note di una samba. L'attrice è tornata in pista dopo lo stop della settimana precedente, dovuto a un infortunio alla spalla riportato in seguito a una caduta durante gli allenamenti. Secondo quanto raccontato dalla figlia Naike Rivelli, avrebbe riportato anche due costole incrinate.

Guillermo Mariotto

Dopo la performance, Ornella Muti, che già nella prima puntata aveva manifestato la volontà di non confrontarsi con la giuria, ha deciso di rompere il silenzio. A provocare la sua reazione è stato un intervento di Barbara D'Urso, che aveva commentato un filmato trasmesso prima dell'esibizione.

"Sono in grande difficoltà stasera. Ci siamo ritrovate in questo teatrino non voluto da me e neanche su di me. Nella clip hai detto che infierisco su di te", ha dichiarato Barbara.

La replica di Ornella Muti non si è fatta attendere: "Per me la giuria conta e penso di imparare dai commenti per migliorarmi. Tu non mi hai detto nulla sul ballo, mi hai giudicato sulla mia fragilità e non mi devi giudicare su questo".

A quel punto è intervenuta anche Simona Ventura, che ha chiamato in causa Barbara D'Urso, ipotizzando un possibile risentimento nei confronti di Pasquale La Rocca, suo ex maestro di ballo. "Lasciando stare Ornella Muti, è vero che tu ce l'hai con Pasquale perché lui ha detto di no al tuo spettacolo teatrale?", ha domandato la conduttrice, riferendosi ad alcune indiscrezioni.

La risposta di Barbara è stata immediata e tagliente: "No, vostro onore, non è vero". Poi ha aggiunto: "Non ce l'ho con Pasquale e non intendo più parlare di Pasquale, voglio continuare a parlare con Ornella da persone serie. Siamo in un teatrino che non abbiamo voluto noi".

Mariotto spruzza il profumo addosso a Barbara D'Urso: scoppia il caos in studio

Il momento più acceso della serata è arrivato poco dopo, quando Guillermo Mariotto ha spruzzato del profumo contro Barbara D'Urso, accompagnando il gesto con una provocazione: "Perché puzzi". Una battuta che ha fatto perdere la pazienza alla concorrente, decisa a non lasciar correre.

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"Non voglio più discutere. Non consento a nessuno di dirmi che puzzo e di spruzzarmi il profumo addosso. Cioè, io faccio cattivo odore? Ma stiamo scherzando?", ha replicato Barbara, prima di rivolgersi direttamente a Milly Carlucci con parole inequivocabili: "O io o lui".

Nel frattempo è intervenuto anche Alberto Matano, che ha richiamato la giuria al rispetto di alcune regole di comportamento: "Noi dobbiamo mantenere un codice che ogni tanto viene superato".

Mariotto ha provato a giustificare il proprio gesto, sostenendo che il riferimento al cattivo odore fosse legato a un'altra situazione: "Io sento cattivo odore dall'inizio della puntata. Si sa che a Saxa Rubra ci sono i topi, c'è puzza". Una spiegazione che, però, non ha placato le tensioni in studio.

Carolyn Smith

Carolyn Smith perde la pazienza e prende posizione contro Mariotto

A prendere posizione è stato anche Ivan Zazzaroni, che ha invitato Mariotto a chiedere scusa, sottolineando la necessità che si trattasse di scuse sincere. Ma l'intervento più duro è arrivato da Carolyn Smith. La presidente della giuria, solitamente molto misurata, ha perso la pazienza e ha lanciato una frecciata al collega che non è passata inosservata.

"Se dico quello che penso, mi cacciano fuori dalla Rai, ma Mariotto, se avverte una puzza, è perché ha il naso sempre vicino a qualcosa", ha dichiarato. Un metafora scozzese per dire che chi sente un cattivo odore ha il naso troppo vicino al Lato B.

Quando Milly Carlucci l'ha invitata a riportare la discussione sul ballo, Carolyn Smith ha ribadito la propria posizione: "Prenditela con lui, non con me, perché io sono la più rispettosa qua". Parole accolte da un applauso e da una pacca sulla spalla da parte di Barbara D'Urso, che ha evidentemente apprezzato la presa di posizione della presidente di giuria.

Barbara D'Urso manterrà l'ultimatum? Cosa farà Milly Carlucci

Adesso resta da capire se quanto accaduto avrà conseguenze nelle prossime puntate di Ballando con le Stelle. Barbara D'Urso manterrà il punto sul suo ultimatum a Milly Carlucci oppure la conduttrice riuscirà a ricomporre lo scontro?

La questione riguarda anche il ruolo di Guillermo Mariotto all'interno della giuria e il clima che si è creato in studio. Milly Carlucci si trova così a dover gestire una situazione particolarmente delicata, soprattutto alla luce delle parole pronunciate appena una settimana prima.

Riferendosi all'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, la conduttrice aveva infatti descritto Ballando con le Stelle come una famiglia, aggiungendo una frase che oggi assume un significato particolare: "Quando aggrediscono uno, aggrediscono tutti".

Resta da vedere se questo principio verrà applicato anche dopo lo scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto e quale posizione deciderà di assumere Milly Carlucci nella prossima puntata.