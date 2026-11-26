La puntata del 26 novembre riporta al centro il delitto di Garlasco e il caso di Yara Gambirasio. In studio Francesca Bugamelli, insieme ad Antonio De Rensis e agli altri ospiti di Salvo Sottile.

Nuovo appuntamento con Ore 14 Sera, stasera, giovedì 26 novembre, alle 21:20 su Rai 2. Al timone del programma ci sarà, come sempre, Salvo Sottile, pronto a guidare il pubblico attraverso due vicende che continuano a scuotere l'opinione pubblica: il delitto di Garlasco e il caso di Yara Gambirasio. Una puntata speciale, tra inchieste, testimonianze esclusive, nuovi interrogativi e ipotesi di piste alternative, con un'attenzione particolare al tema della violenza contro le donne.

La trasmissione si inserisce nel contesto della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre. Un'occasione per andare oltre la ricorrenza e riportare al centro del dibattito le vittime, il diritto alla verità e il valore della giustizia. Il programma di Salvo Sottile intende così accendere i riflettori sulla responsabilità collettiva nella lotta contro ogni forma di violenza di genere.

Ore 14 Sera, anticipazioni 26 novembre: Bugalalla Crime sul caso Garlasco con documenti esclusivi

Tra i momenti più attesi della puntata ci sarà l'intervento di Francesca Bugamelli, conosciuta dal pubblico del web come Bugalalla Crime e considerata una delle personalità più seguite nel panorama True Crime. Per la prima volta ospite di Ore 14, la youtuber racconterà la propria ricostruzione del caso Garlasco, portando in trasmissione documenti esclusivi.

Un contributo che promette di alimentare il confronto su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni. Spazio anche agli elementi della vicenda di Yara Gambirasio, con un approfondimento sugli interrogativi che continuano ad animare il dibattito pubblico.

Sul delitto di Garlasco, invece, l'attenzione si concentrerà sugli sviluppi investigativi, sugli elementi processuali e sulle differenti interpretazioni emerse nel corso degli anni. Non mancheranno nuove riflessioni sulle possibili piste alternative e sulle questioni ancora aperte.

Gli ospiti di Salvo Sottile a Ore 14 Sera: tutti i nomi in studio

Ad arricchire il confronto sarà un parterre di ospiti con professionalità e punti di vista differenti. In studio arriveranno i giornalisti Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo, Stefano Tura e Fabrizio Capecelatro, insieme all'avvocata Alessia Pontenani e allo psichiatra Leonardo Mendolicchio.

Presenti anche Francesca Bugamelli (Bugalalla Crime), Barbara De Rossi, l'ex magistrata Simonetta Matone e Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi.

L'appuntamento con Ore 14 Sera è dunque fissato per stasera, giovedì 26 novembre, alle 21:20 su Rai 2 e in streaming su Raiplay, con una puntata dedicata a due casi che continuano a interrogare la cronaca italiana e il bisogno di verità e giustizia.