Ballando con le Stelle 2026, Noemi Bocchi e Pernice vincono: Ornella Muti si ritira, salvato Jimmy Ghione

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda sabato 7 novembre su Rai 1, ha incoronato ancora una volta Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. La coppia ha conquistato la vittoria per la seconda settimana consecutiva, chiudendo con 65 punti.

La serata è stata segnata anche dall'infortunio di Ornella Muti, costretta a interrompere la propria esibizione, e dal colpo di scena allo spareggio: Jimmy Ghione, dopo aver perso al televoto contro Andy Diaz, è stato salvato dalla wild card di Matteo Addino. Ecco la classifica completa e tutto quello che è successo.

Milly Carlucci difende ancora Alberto Ravagnani

La serata si è aperta con una nuova presa di posizione di Milly Carlucci, che è tornata sulla vicenda legata ad Alberto Ravagnani. Dopo il comunicato ufficiale diffuso nei giorni scorsi e il successivo intervento a La Volta Buona, la conduttrice ha ribadito la propria posizione, prendendo nuovamente le difese del concorrente.

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli

Milly Carlucci ha definito l'intervista rilasciata a BellaMa' un attacco che ha coinvolto non soltanto Ravagnani, ma l'intera famiglia di Ballando con le Stelle. Una vicenda che continua quindi a far discutere anche all'interno del programma.

Ornella Muti si ritira da Ballando con le Stelle dopo l'infortunio

Uno dei momenti più delicati della sesta puntata ha riguardato Ornella Muti, costretta a interrompere la sua partecipazione alla gara a causa dei problemi fisici accusati nelle ultime settimane.

L'attrice si era infortunata durante una prova con il suo maestro Pasquale La Rocca. Nonostante il dolore, aveva deciso inizialmente di scendere in pista e provare a portare a termine l'esibizione. Tuttavia, dopo pochi secondi dall'inizio della performance, Milly Carlucci ha deciso di fermare la musica, accorgendosi che la concorrente era in difficoltà e non riusciva a proseguire.

La conduttrice ha spiegato che Ornella Muti soffriva già da alcune settimane di un dolore alla spalla, peggiorato ulteriormente dopo la caduta. La situazione l'aveva costretta anche ad aumentare il dosaggio degli antidolorifici. A raccontare le proprie difficoltà è stata la stessa attrice, che ha manifestato il desiderio di continuare, pur ammettendo di non essere nelle condizioni migliori:

"Mi piacerebbe continuare ma, a parte il dolore, gli antidolorifici mi tengono imbambolata. Non sono presente a me stessa. Se ci riesco, ci provo". Al momento non è chiaro se lo stop sarà definitivo oppure soltanto temporaneo. Resta quindi da capire se a Ornella Muti e Pasquale La Rocca verrà concessa la possibilità di rientrare in gara, come accaduto in passato con altri concorrenti infortunati, tra cui Luisella Costamagna.

Il tesoretto e la classifica della sesta puntata

Anche questa settimana il tesoretto ha avuto un ruolo importante nella definizione della classifica. Francesca Fialdini ha scelto di assegnare la propria parte a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, mentre il tesoretto di Simona Ventura è andato a Manuela Moreno e Carlo Aloia, che hanno così conquistato il secondo posto.

Rossella Erra ha invece premiato Riccardo Rossi, che insieme a Elisa Terrasi ha chiuso la puntata al terzo posto. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno inoltre beneficiato dei 20 punti bonus conquistati nella settimana precedente. Ecco la classifica al termine delle esibizioni e dell'assegnazione dei tesoretti:

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: 65 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia: 60 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi: 57 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina: 54 punti Monica Guerritore e Luca Urso: 48 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini: 47 punti Alessandro Matri e Giada Lini: 46 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 44 punti Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli: 38 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 36 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca: 30 punti

Gioia Giovanatti e Andy Diaz

Andy Diaz salvo al televoto, Jimmy Ghione eliminato ma arriva la White Card

Dopo le votazioni del pubblico, la vittoria della sesta puntata è andata a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che hanno confermato il primo posto della classifica.

Lo spareggio finale ha invece coinvolto Andy Diaz e Gioia Giovanatti e Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. A perdere il confronto è stata quest'ultima coppia, che ha raccolto soltanto il 25% dei voti del pubblico, contro il 75% ottenuto da Andy Diaz e Gioia Giovanatti.

Quando tutto sembrava ormai deciso, è arrivato però il colpo di scena della serata: la White Card di Matteo Addino. Per la prima volta nel corso di questa edizione, la speciale carta è stata utilizzata per salvare la coppia dall'eliminazione. A beneficiarne sono stati proprio Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, che hanno così potuto evitare l'uscita dal programma.

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2026 si è quindi conclusa senza alcuna eliminazione, lasciando ancora aperta la competizione e rimandando alla prossima settimana il verdetto sul futuro delle coppie in gara.