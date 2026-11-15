Ballando con le Stelle, Jimmy Ghione fuori: Monica Guerritore conquista il primo posto

Il pubblico da casa conferma Monica Guerritore e Luca Urso al primo posto e salva Manuela Moreno e Carlo Aloia. Per Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, invece, arriva l'addio definitivo.

La puntata di sabato 14 novembre di Ballando con le Stelle si è conclusa con una nuova eliminazione. A lasciare definitivamente la competizione sono stati Jimmy Ghione e la sua insegnante di ballo, la professionista Anastasia Kuzmina. La coppia, già ripescata la settimana precedente grazie alla wild card, non è riuscita a superare il nuovo confronto con le altre coppie in gara.

A conquistare il primo posto nella classifica della serata sono stati invece Monica Guerritore e Luca Urso, protagonisti di un elegante valzer che ha convinto giuria e pubblico, permettendo loro di ottenere il punteggio più alto della puntata.

Ma la serata non è stata caratterizzata soltanto dalle esibizioni. A catalizzare l'attenzione sono stati anche diversi momenti di tensione tra i componenti della giuria, con particolare riferimento a Guillermo Mariotto, finito al centro delle polemiche per alcuni commenti rivolti a Barbara D'Urso e Rossella Erra. Le sue osservazioni hanno suscitato reazioni indignate sia tra il pubblico, che ha commentato l'accaduto sui social, sia tra gli altri componenti della giuria.

Monica Guerritore e il suo maestro di ballo Luca Urso

Ballando con le Stelle, la classifica della puntata di sabato 14 novembre

Al termine delle esibizioni, le coppie hanno ottenuto i seguenti punteggi:

Monica Guerritore e Luca Urso: 80 punti

80 punti Alessandro Matri e Giada Lini: 76 punti

76 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 70 punti

70 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: 67 punti

67 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini: 46 punti

46 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 45 punti

45 punti Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli: 45 punti

45 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca: 45 punti

45 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia: 32 punti

32 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi: 32 punti

32 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina: 13 punti

Il tesoretto e i voti del pubblico: Monica Guerritore conquista il primo posto

A incidere sulla classifica finale sono stati anche i tesoretti assegnati nel corso della puntata. Francesca Fialdini ha destinato il proprio tesoretto ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, mentre quello di Simona Ventura è andato ad Alessandro Matri e Giada Lini.

A premiare il valzer di Monica Guerritore e Luca Urso è stata invece Rossella Erra, contribuendo a consolidare la posizione della coppia ai vertici della classifica.

Come previsto dal meccanismo della gara, ai voti della giuria tecnica e ai tesoretti si sono poi aggiunti quelli del pubblico da casa. Il verdetto degli spettatori ha confermato il primo posto di Monica Guerritore e Luca Urso, mentre nella parte bassa della graduatoria sono finite le coppie di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e di Manuela Moreno e Carlo Aloia.

La giornalista Manuela Moreno e il maestro di ballo Carlo Aloia

Jimmy Ghione eliminato, Manuela Moreno salvata dal pubblico

A questo punto è arrivato il momento decisivo della serata. Il pubblico da casa ha scelto di salvare il Quick di Manuela Moreno e Carlo Aloia, che hanno ottenuto una percentuale di voti particolarmente alta, pari all'80%.

Niente da fare, invece, per Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e la loro samba. Per la coppia è arrivata l'eliminazione definitiva, anche perché aveva già usufruito della wild card assegnata da Matteo Addino nella puntata precedente.

I due si aggiungono così all'elenco delle coppie che hanno già lasciato questa edizione di Ballando con le Stelle, insieme a Massimo Ghini e Valentina Fiorini ed Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli.

La gara, però, potrebbe riservare ancora delle sorprese. Le coppie eliminate avranno infatti una nuova occasione durante la puntata dedicata ai ripescaggi, quando proveranno a riconquistare un posto nella competizione e a rientrare ufficialmente in pista.