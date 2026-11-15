Ballando con le Stelle, Jimmy Ghione fuori: Monica Guerritore conquista il primo posto

La puntata di sabato 14 novembre di Ballando con le Stelle si è conclusa con una nuova eliminazione. A lasciare definitivamente la competizione sono stati Jimmy Ghione e la sua insegnante di ballo, la professionista Anastasia Kuzmina. La coppia, già ripescata la settimana precedente grazie alla wild card, non è riuscita a superare il nuovo confronto con le altre coppie in gara.
A conquistare il primo posto nella classifica della serata sono stati invece Monica Guerritore e Luca Urso, protagonisti di un elegante valzer che ha convinto giuria e pubblico, permettendo loro di ottenere il punteggio più alto della puntata.
Ma la serata non è stata caratterizzata soltanto dalle esibizioni. A catalizzare l'attenzione sono stati anche diversi momenti di tensione tra i componenti della giuria, con particolare riferimento a Guillermo Mariotto, finito al centro delle polemiche per alcuni commenti rivolti a Barbara D'Urso e Rossella Erra. Le sue osservazioni hanno suscitato reazioni indignate sia tra il pubblico, che ha commentato l'accaduto sui social, sia tra gli altri componenti della giuria.
Ballando con le Stelle, la classifica della puntata di sabato 14 novembre
Al termine delle esibizioni, le coppie hanno ottenuto i seguenti punteggi:
- Monica Guerritore e Luca Urso: 80 punti
- Alessandro Matri e Giada Lini: 76 punti
- Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 70 punti
- Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: 67 punti
- Anna Safroncik e Leonardo Lini: 46 punti
- Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 45 punti
- Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli: 45 punti
- Ornella Muti e Pasquale La Rocca: 45 punti
- Manuela Moreno e Carlo Aloia: 32 punti
- Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi: 32 punti
- Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina: 13 punti
Il tesoretto e i voti del pubblico: Monica Guerritore conquista il primo posto
A incidere sulla classifica finale sono stati anche i tesoretti assegnati nel corso della puntata. Francesca Fialdini ha destinato il proprio tesoretto ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, mentre quello di Simona Ventura è andato ad Alessandro Matri e Giada Lini.
A premiare il valzer di Monica Guerritore e Luca Urso è stata invece Rossella Erra, contribuendo a consolidare la posizione della coppia ai vertici della classifica.
Come previsto dal meccanismo della gara, ai voti della giuria tecnica e ai tesoretti si sono poi aggiunti quelli del pubblico da casa. Il verdetto degli spettatori ha confermato il primo posto di Monica Guerritore e Luca Urso, mentre nella parte bassa della graduatoria sono finite le coppie di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e di Manuela Moreno e Carlo Aloia.
Jimmy Ghione eliminato, Manuela Moreno salvata dal pubblico
A questo punto è arrivato il momento decisivo della serata. Il pubblico da casa ha scelto di salvare il Quick di Manuela Moreno e Carlo Aloia, che hanno ottenuto una percentuale di voti particolarmente alta, pari all'80%.
Niente da fare, invece, per Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e la loro samba. Per la coppia è arrivata l'eliminazione definitiva, anche perché aveva già usufruito della wild card assegnata da Matteo Addino nella puntata precedente.
I due si aggiungono così all'elenco delle coppie che hanno già lasciato questa edizione di Ballando con le Stelle, insieme a Massimo Ghini e Valentina Fiorini ed Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli.
La gara, però, potrebbe riservare ancora delle sorprese. Le coppie eliminate avranno infatti una nuova occasione durante la puntata dedicata ai ripescaggi, quando proveranno a riconquistare un posto nella competizione e a rientrare ufficialmente in pista.