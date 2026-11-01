Ballando con le Stelle, Mariotto offende Anna Safroncik e Barbara D'Urso: interviene Milly Carlucci

La quinta puntata di Ballando con le Stelle ha visto il giudice protagonista di alcuni commenti contestati dopo le esibizioni di Anna Safroncik, poi il confronto con Barbara d'Urso e le scuse richieste da Milly Carlucci.

Nuove polemiche a Ballando con le Stelle. Durante la quinta puntata del programma, andata in onda sabato sera, non sono mancati i momenti di tensione in studio. A finire al centro delle critiche è stato ancora una volta Guillermo Mariotto, protagonista di alcuni commenti particolarmente pungenti che hanno suscitato indignazione sia tra i presenti sia sui social.

Il primo episodio è arrivato dopo l'esibizione di Anna Safroncik e Leonardo Lini. Il giudice si è lasciato andare a un'osservazione decisamente sopra le righe, prendendo di mira il modo in cui il ballerino interagisce con la sua partner durante la coreografia.

Ballando con le Stelle, la frase di Mariotto su Anna Safroncik scatena le polemiche

Nel commentare la performance, Mariotto ha dichiarato: "Il modo in cui lui la strattona, le fa pagare la qualunque, la butta a terra e lei ci sta. Io ho visto un uomo che strattona una rompipalle in modo giusto. Viva Dio, così si strattonano le rompipalle".

Parole che hanno immediatamente attirato l'attenzione del pubblico, lasciando spazio a numerose reazioni sui social. Non è la prima volta, del resto, che Anna Safroncik finisce al centro di osservazioni poco piacevoli da parte dei giudici. Già nella precedente puntata, l'attrice era stata coinvolta in una polemica con Carolyn Smith, dopo un commento riguardante il suo rapporto con il ballerino professionista.

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina

Mariotto contro Barbara d'Urso: Milly Carlucci interviene

Ma le tensioni della serata non si sono fermate qui. Un altro momento particolarmente acceso ha coinvolto Barbara d'Urso, dopo l'esibizione di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Nella clip trasmessa prima della performance, il concorrente aveva infatti criticato i toni utilizzati da Mariotto nelle puntate precedenti.

A quel punto Barbara d'Urso ha cercato di ridimensionare la questione, consigliando a Ghione: "Ma che ti importa, certe cose non meritano importanza. Lascia stare, non ne vale la pena". Una frase che non è piaciuta affatto a Mariotto, che ha replicato con un commento sprezzante: "Poveraccia questa...".

La risposta di Barbara d'Urso non si è fatta attendere: "Cafone". Un botta e risposta che ha contribuito ad aumentare la tensione in studio.

Barbara D'Urso nella giuria di Ballando con le stelle

A quel punto è intervenuto Alberto Matano, che ha provato a riportare la discussione su toni più pacati, invitando tutti a moderare il linguaggio: "Proporrei una piccola mozione per moderare i termini tra di noi. Limitiamoci, ho sentito parole che non mi sono piaciute".

Anche Milly Carlucci poco dopo ha preso la parola, chiedendo a Mariotto di scusarsi per quanto accaduto. Il giudice ha quindi pronunciato le proprie scuse: "Mi dispiace per quello che ho detto, ma se tiri la coda al gatto, arriva un graffio".

Una giustificazione che non ha cancellato le polemiche. La quinta puntata di Ballando con le Stelle si è così trasformata anche in un terreno di scontro tra giudici e concorrenti, con Mariotto ancora una volta al centro della discussione.