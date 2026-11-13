Ballando con le Stelle, Ornella Muti torna in pista? Cosa sappiamo

Preoccupano le condizioni di salute di Ornella Muti, protagonista di Ballando con le Stelle insieme al maestro Pasquale La Rocca. L'attrice si è infortunata durante le prove del programma, come raccontato da Milly Carlucci nel corso della puntata di sabato 7 novembre quando l'attrice è stata costretta a fermarsi. Ma dietro l'incidente potrebbe esserci una situazione fisica più delicata di quanto emerso finora e resta da capire se Ornella Muti tornerà a ballare.

Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, Ornella Muti starebbe affrontando la gara con tre costole incrinate, un problema che si sommerebbe all'infortunio alla spalla riportato dopo la caduta e raccontato sabato scorso.

Ornella Muti, le condizioni di salute a Ballando con le Stelle: le indiscrezioni

Stando alle fonti consultate dal portale, l'attrice avrebbe scelto di non parlare pubblicamente dell'infortunio alla spalla, né in studio né attraverso i social. Una decisione che sarebbe legata soprattutto alla volontà di non mettere in difficoltà il suo maestro, Pasquale La Rocca, e la produzione di Ballando con le Stelle.

Negli ultimi giorni, intanto, sui social si sono moltiplicate le speculazioni sulla caduta di Ornella Muti. Il video dell'incidente è stato analizzato quasi come accade con le immagini di un'azione da sottoporre al VAR, dando vita a diverse interpretazioni.

Tra le ipotesi circolate c'era anche quella secondo cui l'attrice avrebbe simulato la caduta e l'infortunio per lasciare la competizione. Una ricostruzione che alcuni utenti avevano collegato a presunti accordi contrattuali precedenti con la produzione. Si tratta, tuttavia, di supposizioni che non hanno trovato conferma e che sono state respinte con decisione da Naike Rivelli.

Naike Rivelli rompe il silenzio: "Ha due costole fratturate"

A fare maggiore chiarezza sulle condizioni della madre è stata proprio Naike Rivelli. Nell'intervista pubblicata dal settimanale Gente, la figlia dell'attrice è entrata nel dettaglio degli infortuni, rivelando un quadro decisamente più serio di quello finora conosciuto.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

"Ha due costole fratturate, una delle quali rotta in due punti e scomposta", ha dichiarato Naike, spiegando inoltre che la madre assume antidolorifici da settembre, quando è iniziata la sua avventura televisiva a Ballando con le Stelle. Come se non bastasse, Ornella Muti avrebbe già dovuto fare i conti con alcuni problemi al ginocchio. Una situazione complessa, dunque, che rende ancora più impegnativa la sua partecipazione alla gara di ballo.

Ornella Muti tornerà nella settima puntata? Cosa può succedere

Naike Rivelli ha già anticipato che la madre sarà presente in studio in occasione della settima puntata di Ballando con le Stelle. Resta però da capire se l'attrice sarà effettivamente nelle condizioni di tornare a esibirsi sulla pista oppure se dovrà fermarsi ancora per recuperare dagli infortuni.

Non è quindi esclusa la possibilità che Ornella Muti debba rinunciare temporaneamente alla competizione, con l'eventuale obiettivo di giocarsi una nuova opportunità attraverso i ripescaggi, come già accaduto in altre edizioni del programma.

Per il momento, l'attenzione resta concentrata sulle sue condizioni fisiche. La presenza in studio non significa necessariamente che l'attrice sia pronta a tornare a ballare: sarà da capire se riuscirà a proseguire il percorso insieme a Pasquale La Rocca senza compromettere ulteriormente la propria salute.