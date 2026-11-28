La criminologa sarà protagonista di un paso doble con Luca Favilla nella nona puntata dello show di Milly Carlucci. Riflettori anche sulla giuria e sulle nove coppie ancora in gara.

Nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle. Stasera, sabato 28 novembre, alle 21:25 su Rai 1, Milly Carlucci torna in diretta con la nona puntata del dance show. Occhi puntati su Roberta Bruzzone, pronta a cimentarsi in un inedito paso doble con Luca Favilla nel ruolo di Ballerina per una Notte. Ma a suscitare curiosità sono anche le possibili tensioni tra Barbara D'Urso e Simona Ventura.

Ballando con le Stelle, Roberta Bruzzone Ballerina per una Notte con Luca Favilla

Abituata ad analizzare indizi, ricostruire dinamiche e interpretare comportamenti, Roberta Bruzzone questa volta dovrà mettere da parte il suo ruolo di criminologa per cimentarsi con una sfida decisamente diversa. Sabato sera, infatti, sarà tra le protagoniste di Ballando con le Stelle nel ruolo di Ballerina per una Notte, pronta a lasciarsi guidare dal ritmo e a scoprire le emozioni della danza.

La criminologa sarà protagonista di un paso doble insieme a Luca Favilla, pronta a cimentarsi con una disciplina molto diversa dal suo abituale campo professionale. La sua partecipazione rappresenterà anche l'occasione per presentare Dentro la truffa, il nuovo programma di Rai 2 che accende i riflettori su uno dei fenomeni più inquietanti e diffusi della società contemporanea.

Ballando con le Stelle, le nove coppie ancora in gara

Tornando alla competizione, dopo eliminazioni, polemiche e confronti particolarmente accesi, saranno nove le coppie a scendere in pista nel corso della nona puntata. Nell'appuntamento di sabato scorso, a conquistare la vittoria sono stati Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. La coppia, protagonista di un'esibizione accolta dalla standing ovation del pubblico e della giuria, ha ottenuto un bonus di 20 punti, che verranno sommati ai voti dei giurati.

A lasciare la gara, invece, sono stati Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, che si aggiungono alle coppie precedentemente eliminate: Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, oltre a Massimo Ghini e Valentina Fiorini.

Per loro, però, la possibilità di rientrare in gioco non è ancora definitivamente tramontata: le coppie continueranno ad allenarsi in vista del possibile ripescaggio previsto nelle prossime puntate. Ecco chi saranno i nove concorrenti protagonisti della nuova sfida:

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti

Manuela Moreno e Carlo Aloia

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Alessandro Matri e Giada Lini

Andy Diaz e Gioia Giovanatti

Anna Safroncik e Leonardo Lini

Alberto Ravagnani e Erika Martinelli

Monica Guerritore e Luca Urso

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Le prove e la giuria di Ballando con le Stelle: attese nuove scintille

Anche questa settimana i concorrenti dovranno affrontare diverse prove, misurandosi con stili e discipline differenti: dai balli caraibici alle danze standard, passando per i ritmi latino-americani e alcune prove a sorpresa, pensate per mettere alla prova preparazione, tecnica e capacità di improvvisazione.

A valutare le esibizioni sarà come sempre la temutissima giuria di Ballando con le Stelle, presieduta da Carolyn Smith e composta da Barbara D'Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Proprio il tavolo dei giurati potrebbe riservare uno dei momenti più discussi della serata. Riflettori puntati, infatti, sul possibile confronto tra Barbara D'Urso e Simona Ventura, dopo il video pubblicato da quest'ultima nel quale ha rivolto pesanti accuse alla conduttrice partenopea. Resta da capire se le due avranno modo di chiarire le rispettive posizioni e se la vicenda troverà spazio durante la diretta.

Immancabili a bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini, che insieme a Rossella Erra saranno chiamate a dividere il tesoretto, contribuendo a modificare gli equilibri della classifica e premiando le coppie ritenute più meritevoli. Non mancheranno neppure i Tribuni del popolo, con Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, pronti a sostenere i concorrenti e a intervenire nelle dinamiche della gara.