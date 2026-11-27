Un addio carico di rimpianti per Maria e Samuel, una pace ritrovata tra Curro e Angela e una confessione d'amore senza il lieto fine sperato per Adriano: ecco cosa accadrà nella puntata.

Le nuove anticipazioni de La Promessa ci riportano nelle vicende della tenuta dei marchesi di Luján, al centro della soap opera spagnola che continua a intrecciare intrighi familiari, segreti e amori impossibili. Nella puntata in onda sabato 28 novembre alle 19:40 su Rete 4, i sentimenti saranno ancora una volta protagonisti: Maria Fernández e Padre Samuel dovranno fare i conti con un addio carico di rimpianti, mentre Curro cercherà di recuperare il rapporto con Angela seguendo i consigli di Pía. Intanto, Adriano deciderà di confessare a Martina ciò che prova davvero, ma la sua dichiarazione non avrà la risposta sperata. Spazio anche a Cristobal e Leocadia, protagonisti di un momento di intimità destinato a lasciare qualche strascico.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio del 28 novembre, alla tenuta si intrecciano diverse questioni sentimentali. Maria e Samuel si separano senza riuscire a confessarsi apertamente il loro amore, mentre Pía cerca di aiutare Curro a chiarire con Angela e a superare le incomprensioni nate dopo il comportamento di Don Lorenzo. Sul fronte dei nobili, Adriano trova finalmente il coraggio di parlare con Martina, ma la giovane ridimensiona le sue aspettative. Nel frattempo, Cristobal trascorre la notte con Leocadia, salvo poi mostrarsi freddo e dispiaciuto per quanto accaduto.

Maria e Padre Samuel si dicono addio, ma il loro amore non è finito

Nei locali della servitù si consuma uno dei momenti più dolorosi della puntata. Dopo le recenti decisioni di Maria Fernández riguardo al fidanzamento con Carlo, la giovane e Padre Samuel hanno un confronto faccia a faccia. Il sacerdote cerca di nascondere la sofferenza e fa di tutto per non lasciare trasparire quanto sia difficile per lui accettare questa situazione.

La verità sui loro sentimenti, tuttavia, emerge poco dopo durante una confidenza con Pía. Samuel ammette di aver desiderato profondamente confessare a Maria di essere ancora innamorato di lei, ma di non aver mai trovato il coraggio di farlo. Anche Maria, dal canto suo, rivela alla donna di aver sperato fino all'ultimo che il sacerdote le dichiarasse apertamente il proprio amore.

Curro ascolta Pía e affronta Angela: tra i due torna la pace

Nel frattempo, Curro decide di rivolgersi a Pía per trovare un modo di recuperare il rapporto con Angela. La giovane è ancora molto arrabbiata con lui, convinta che non abbia saputo proteggerla e difenderla abbastanza dalle pressioni e dalle prepotenze di Don Lorenzo.

Pía interpretata da María Castro

Pía non ha dubbi e gli consiglia di affrontare subito la ragazza, senza continuare a rimandare un chiarimento ormai necessario. Curro decide di seguire il suo suggerimento e cerca finalmente un confronto sincero con Angela.

Il tentativo si rivela positivo: i due riescono a chiarirsi e a fare pace, superando almeno per il momento le incomprensioni che avevano messo in crisi il loro rapporto.

Adriano confessa i suoi sentimenti a Martina, ma lei lo respinge

Anche ai piani nobili della tenuta le questioni di cuore non mancano. Adriano decide di mettere da parte i sensi di colpa nei confronti di Jacobo e di parlare apertamente con Martina. Il giovane le confessa di non aver dimenticato il bacio che si sono scambiati e ammette di desiderare un rapporto più autentico e profondo con lei.

Adriano, interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami

Adriano vorrebbe lasciarsi alle spalle le convenzioni sociali e dare una possibilità ai sentimenti che prova, ma la risposta di Martina non è quella che sperava. La ragazza chiarisce infatti che tra loro può esserci soltanto un'amicizia, frenando così le aspettative del giovane. Una nuova delusione per Adriano, che dovrà fare i conti con una Martina intenzionata a non andare oltre il legame amichevole.

Cristobal va a letto con Leocadia, ma il mattino dopo è freddo

Infine, la puntata riserva spazio anche a Cristobal e Leocadia. I due trascorrono insieme una notte di intimità, ma quello che potrebbe sembrare l'inizio di un nuovo capitolo nel loro rapporto si trasforma in una situazione piuttosto imbarazzante.

Cristobal, infatti, si mostra molto freddo e distante dopo quanto accaduto. L'uomo arriva persino a scusarsi, ammettendo di non essere stato all'altezza della situazione. Un comportamento che rischia di lasciare Leocadia con nuovi interrogativi sulle reali intenzioni dell'uomo e sul futuro del loro rapporto.