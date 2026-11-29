L'avventura di Ornella Muti a Ballando con le Stelle subisce una battuta d'arresto. L'attrice è stata costretta a fermarsi a causa di una broncopolmonite, che l'ha tenuta lontana dalla pista da ballo e le ha impedito di partecipare alla puntata di sabato 28 novembre. Un'assenza che, come previsto dal regolamento del programma, potrebbe costarle l'eliminazione dalla competizione. Ma la concorrente non sembra intenzionata ad arrendersi e guarda già alla possibilità di tornare in gara attraverso il ripescaggio.

Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi hanno trovato conferma proprio durante la diretta. A spiegare quanto accaduto è stata Milly Carlucci, che ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute dell'attrice e ha poi dato la parola alla diretta interessata, collegata da casa.

In collegamento con lo studio, Ornella Muti si è mostrata in un elegante abito rosso - ammirato anche da Barbara D'Urso - e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Mi sento molto meglio". Una frase che lascia intravedere un cauto ottimismo, anche se per il momento la priorità resta recuperare completamente le energie.

Ornella Muti rischia l'eliminazione: cosa prevede il regolamento di Ballando con le Stelle

L'assenza dalla puntata del 28 novembre non è una questione soltanto sanitaria. Il regolamento di Ballando con le Stelle prevede infatti l'eliminazione d'ufficio della coppia che non riesce a esibirsi durante la diretta. Per Ornella Muti, dunque, il rischio di dover lasciare definitivamente la gara è concreto.

Milly Carlucci ha affrontato apertamente la questione, spiegando al pubblico la situazione e chiedendo all'attrice se quello fosse un addio definitivo oppure soltanto un arrivederci. "Il fatto di non ballare questa sera avviene in una puntata che prevede l'eliminazione della coppia che non si esibisce. La nostra domanda è se ci stiamo salutando definitivamente o se questo arrivederci durerà solo fino alla prossima settimana, perché ci sono la volontà e la possibilità fisica di tornare a ballare per il ripescaggio", ha spiegato la conduttrice.

La possibilità di rientrare in competizione, quindi, passa dal ripescaggio, ma prima sarà necessario capire se le condizioni fisiche dell'attrice le consentiranno di tornare ad allenarsi.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Il sostegno della giuria: da Simona Ventura a Guillermo Mariotto, tutti aspettano Ornella

Il collegamento con Ornella Muti ha dato spazio anche ad alcuni interventi della giuria, che non ha nascosto il dispiacere per l'assenza dell'attrice. Simona Ventura è stata tra le prime a incoraggiarla, ricordandole il valore della sua carriera e invitandola a non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà incontrate durante questa esperienza.

"Dall'alto dei tuoi 57 anni di carriera, dei tuoi 95 film, con registi come Scola, Monicelli, Risi e Woody Allen, non devi mai farti abbattere da niente e da nessuno. Ti aspettiamo al ripescaggio!", ha dichiarato la conduttrice.

Anche Francesca Fialdini ha voluto rivolgerle parole particolarmente sentite, soffermandosi non soltanto sul percorso artistico, ma anche sulle difficoltà personali vissute dalla concorrente durante il programma.

"Ballando le maschere cadono, non si può fingere. Tu ci hai regalato la tua fragilità, la tua forza, il tuo prisma, la tua femminilità piena. Mi dispiace della luce che ti è stata tolta in diversi momenti di questo percorso. Mi dispiace, da donna a donna, perché non lo meritavi", ha detto Fialdini.

Parole che hanno toccato un punto delicato dell'esperienza di Ornella Muti, segnata anche dalle tensioni e dalle discussioni che hanno accompagnato alcune delle settimane precedenti. L'attrice ha riconosciuto che proprio questo aspetto le ha tolto parte della leggerezza con cui avrebbe voluto vivere la competizione.

Non è mancato, naturalmente, l'intervento di Guillermo Mariotto, che ha scelto di sdrammatizzare con una battuta: "Ti amiamo veramente tanto, ci hai regalato magia. Non ci abbandonare in questa valle di pazzi. Se non torni, ballo io con Pasquale".

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Un messaggio è arrivato anche da Barbara D'Urso, che ha invitato la concorrente a mettere da parte le incomprensioni e a concentrarsi sulla possibilità di tornare in pista: "Spero di vederti ballare divinamente come l'ultima volta, al ripescaggio. Sei bellissima, in tinta con le rose che stanno dietro".

A rendere ancora più significativo il collegamento è stato il momento in cui è intervenuto Pasquale La Rocca, maestro di ballo dell'attrice. La loro esperienza a Ballando con le Stelle si è sviluppata tra soddisfazioni, difficoltà fisiche e momenti complicati, ma il ballerino non sembra avere dubbi sulla possibilità di ritrovarsi presto in pista.

"Conosco la sua determinazione, quindi credo che la prossima settimana potremo essere qua", ha detto La Rocca, mostrando fiducia nella sua partner. Ornella Muti, dal canto suo, ha confermato di sentire molto la mancanza del maestro e dell'esperienza condivisa: "Mi manca molto il mio maestro. Però io non mi faccio abbattere e vediamo quello che succede".

La prossima settimana sarà quindi decisiva. L'attrice dovrà recuperare le energie e ottenere il via libera dei medici prima di poter riprendere gli allenamenti. Il ripescaggio di sabato 5 dicembre potrebbe rappresentare la sua occasione per rientrare nella competizione insieme alle altre coppie eliminate.

Per ora non ci sono certezze, ma una cosa è chiara: Ornella Muti non vuole considerare conclusa la sua avventura televisiva. Dopo un percorso di circa due mesi, l'attrice spera di avere ancora un'ultima possibilità per tornare a ballare accanto a Pasquale La Rocca.