Roman Reigns, Cody Rhodes, CM Punk e Becky Lynch tra i protagonisti della 40ª edizione. The Rock celebrerà 30 anni dal debutto in WWE in una notte con due WarGames Match e grandi sfide.

La WWE torna protagonista con Survivor Series: WarGames 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per gli appassionati di wrestling. La 40ª edizione dello storico Premium Live Event andrà in scena a Houston nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre, con una card ricca di grandi protagonisti, due spettacolari WarGames Match e il ritorno annunciato di The Rock. Ecco l'orario italiano, gli incontri in programma e dove vedere l'evento in diretta su ìNetflix.

Survivor Series: WarGames 2026, tutti i match e i protagonisti della serata

Per effetto del fuso orario - a Houston saranno le 17:00 - per il pubblico italiano l'appuntamento è fissato alla mezzanotte tra sabato 28 e domenica 29 novembre, con la diretta in esclusiva su Netflix e il commento in italiano affidato a "Il Godzilla" Luca Franchini e "Il Bardo" Michele Posa.

Il format WarGames promette ancora una volta uno spettacolo senza esclusione di colpi: due ring affiancati, una gigantesca gabbia d'acciaio e nessuna squalifica. Le rivalità più accese del roster WWE si sposteranno all'interno di una struttura in cui tutto può succedere.

Royce Keys a capo de The 946

The Bloodline contro The 946 nel WarGames Match maschile

Uno degli incontri più attesi della serata sarà senza dubbio il WarGames Match maschile, che metterà di fronte due fazioni pronte a tutto pur di conquistare la vittoria.

Da una parte ci sarà la Bloodline, guidata da Roman Reigns e composta da Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa e Jacob Fatu. Dall'altra, The 946, la formazione capitanata da Royce Keys e completata da Lucien Price, Bronco Nima, Carmelo Hayes e Cruz Montana.

Una rivalità diventata sempre più accesa nelle ultime settimane, tra aggressioni, attacchi a sorpresa e scontri che hanno coinvolto anche il parcheggio dell'arena. La resa dei conti all'interno della gabbia potrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi dell'intero Premium Live Event.

WarGames femminile: Charlotte Flair e Stephanie Vaquer contro Fatal Influence e Jade Cargill

Grande attenzione anche per il WarGames Match femminile, che vedrà Charlotte Flair, Stephanie Vaquer, Alexa Bliss, Tatum Paxley e Bayley unire le forze per affrontare un gruppo altrettanto agguerrito.

Le loro avversarie saranno le componenti di Fatal Influence, Jacy Jayne, Fallon Henley e Lainey Reid, affiancate da Jade Cargill e Michin. Cinque contro cinque, con rivalità personali e questioni ancora irrisolte che troveranno una conclusione all'interno della struttura a doppio ring. Un incontro che promette spettacolo e potrebbe riservare sorprese.

Liv Morgan alle WWE Survivor Series difenderà il titolo di Women's World Championship

Liv Morgan difende il Women's World Championship contro Becky Lynch

Non ci saranno soltanto incontri di squadra. Tra le sfide più importanti della serata figura anche quella valida per il Women's World Championship, con Liv Morgan chiamata a difendere il titolo contro Becky Lynch.

The Man è determinata a riconquistare la cintura e ha lanciato la propria sfida dopo aver preso posizione contro il Judgment Day durante una puntata di Monday Night Raw. Una richiesta accolta dal General Manager Adam Pearce, che ha ufficializzato il confronto per Survivor Series.

Per Liv Morgan si tratta di una difesa particolarmente impegnativa: riuscirà a conservare il titolo oppure Becky Lynch tornerà sul tetto della divisione femminile?

Team USA contro Team Mexico: una sfida 5 contro 5

Tra gli appuntamenti tradizionali di Survivor Series non può mancare il Survivor Series Elimination Match, che quest'anno metterà di fronte Team USA e Team Mexico.

La formazione statunitense sarà guidata dal capitano Cody Rhodes, affiancato da CM Punk, Seth Rollins, Je'Von Evans e LA Knight.

Dall'altra parte ci sarà il Team Mexico, con Rey Mysterio nel ruolo di capitano insieme a Penta, Rey Fenix, Dragon Lee ed El Grande Americano.

Un confronto cinque contro cinque nel quale le eliminazioni avverranno per schienamento, sottomissione, count-out o squalifica. Soltanto una squadra potrà uscire vincitrice, con l'ultimo superstite a rappresentare il proprio team.

The Rock torna a Survivor Series per celebrare 30 anni in WWE

Uno dei motivi di maggiore interesse per questa edizione sarà la presenza di The Rock. Dwayne Johnson tornerà a Houston per celebrare un anniversario speciale: i 30 anni dal suo debutto sul ring della WWE, avvenuto nel 1996 proprio in occasione di Survivor Series.

L'annuncio è arrivato durante un'intervista a The Pat McAfee Show, nella quale The People's Champion ha confermato la propria partecipazione con queste parole: "Non mi perderei la prossima settimana per nulla al mondo. Andrò a Houston per le Survivor Series e non vedo l'ora!".

Un ritorno che aggiunge ulteriore prestigio a una serata già ricca di grandi protagonisti. Anche John Cena è atteso all'evento, rendendo ancora più speciale l'appuntamento di Houston.

WWE Survivor Series: WarGames 2026, dove vederlo in diretta su Netflix

Per gli appassionati italiani, Netflix sarà la casa esclusiva di Survivor Series: WarGames. La diretta partirà alla mezzanotte tra sabato 28 e domenica 29 novembre, con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa.

La piattaforma rappresenta ormai il punto di riferimento per seguire la WWE in Italia: oltre ai Premium Live Event, ospita in esclusiva anche gli appuntamenti settimanali di Raw, SmackDown e NXT. Gli eventi live sono compresi nell'abbonamento Netflix, senza costi aggiuntivi rispetto al piano sottoscritto.