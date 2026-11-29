La nona puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 28 novembre su Rai 1, si è conclusa con una vittoria e una doppia eliminazione. A conquistare il successo sono stati Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, premiati dal pubblico da casa. Per Manuela Moreno e Andy Diaz, invece, il percorso nella gara si interrompe, almeno momentaneamente, in attesa della sfida dei ripescaggi. Serata complicata anche per Ornella Muti, costretta a fermarsi per motivi di salute: resta da capire se riuscirà a tornare in pista nella prossima puntata.

Ballando con le Stelle, la prova speciale e i bonus assegnati da Carolyn Smith

La serata è entrata subito nel vivo con una prova speciale che ha visto i concorrenti esibirsi senza l'aiuto dei rispettivi maestri. I protagonisti sono stati chiamati a riconoscere il ritmo musicale proposto dall'orchestra e a improvvisare una performance, mettendo alla prova capacità di ascolto, preparazione e prontezza.

Al termine della sfida, Carolyn Smith, presidente della giuria, ha stilato una classifica assegnando tre bonus: 15 punti al primo classificato, 10 al secondo e 5 al terzo.

A conquistare i punteggi più alti sono stati Alberto Ravagnani, che ha ottenuto 15 punti, Anna Safroncik, premiata con 10 punti, e Alessandro Matri, che ha aggiunto 5 punti al proprio risultato.

Non sono mancati neppure i bonus assegnati dai rappresentanti della giuria e dai protagonisti del programma a termine della seconda manche, dove si sono sfidate le coppie. Francesca Fialdini ha scelto di premiare Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, mentre Simona Ventura ha assegnato il proprio tesoretto a Monica Guerritore e Luca Urso. Rossella Erra ha invece puntato su Alessandro Matri e Giada Lini, permettendo alla coppia di guadagnare posizioni in classifica.

Monica Guerritore e Luca Urso

La classifica della nona puntata: Monica Guerritore in testa, Noemi Bocchi insegue

Al termine delle esibizioni e dell'assegnazione dei bonus, la classifica ha mostrato una competizione molto serrata tra le coppie. Ecco i punteggi raggiunti dai concorrenti:

Monica Guerritore e Luca Urso: 70 punti, con 20 punti di tesoretto.

70 punti, con 20 punti di tesoretto. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: 69 punti, con 20 punti di tesoretto.

69 punti, con 20 punti di tesoretto. Alessandro Matri e Giada Lini: 68 punti, con 20 punti di tesoretto e 5 punti bonus della prova speciale.

68 punti, con 20 punti di tesoretto e 5 punti bonus della prova speciale. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 64 punti, con 20 punti bonus della puntata precedente.

64 punti, con 20 punti bonus della puntata precedente. Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli: 59 punti, con 15 punti bonus della prova speciale.

59 punti, con 15 punti bonus della prova speciale. Anna Safroncik e Leonardo Lini: 58 punti, con 10 punti bonus della prova speciale.

58 punti, con 10 punti bonus della prova speciale. Manuela Moreno e Carlo Aloia: 42 punti.

42 punti. Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 41 punti.

Nonostante Monica Guerritore e Luca Urso abbiano chiuso in testa alla classifica tecnica con 70 punti, il verdetto finale è stato determinato anche dal voto del pubblico da casa.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono grazie al pubblico

È arrivato quindi il momento più atteso della serata: il verdetto del pubblico, chiamato a scegliere le coppie preferite attraverso il televoto. A trionfare nella nona puntata di Ballando con le Stelle sono stati Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che hanno conquistato il favore dei telespettatori e ottenuto anche 20 punti bonus.

Una vittoria importante per la coppia, che ha saputo convincere il pubblico nonostante la forte concorrenza e una classifica particolarmente equilibrata. Il risultato conferma quanto il voto da casa possa incidere sugli equilibri della gara, anche quando i punteggi tecnici sembrano delineare uno scenario diverso.

La giornalista Manuela Moreno e il maestro di ballo Carlo Aloia

Doppia eliminazione: Manuela Moreno e Andy Diaz lasciano la gara

La nona puntata si è conclusa con un ballottaggio eliminatorio che ha coinvolto tre coppie: Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Manuela Moreno e Carlo Aloia.

Soltanto una coppia è riuscita a salvarsi, conquistando un posto in semifinale. A ottenere il risultato migliore sono stati Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, che hanno raccolto il 50% dei voti del pubblico, assicurandosi così la permanenza nella competizione. Niente da fare, invece, per Manuela Moreno e Carlo Aloia, che hanno ottenuto il 18% delle preferenze, e per Andy Diaz e Gioia Giovanatti, fermatisi al 32%.

Per entrambe le coppie si chiude dunque il percorso nella gara ordinaria, ma non necessariamente quello a Ballando con le Stelle. La prossima puntata sarà infatti dedicata anche ai ripescaggi, che offriranno agli eliminati un'ultima possibilità di tornare in pista e conquistare nuovamente un posto nella competizione.

Ornella Muti assente per broncopolmonite: sarà presente ai ripescaggi?

Tra le notizie che hanno segnato la serata c'è anche lo stop di Ornella Muti, costretta a interrompere temporaneamente la propria partecipazione a causa di una broncopolmonite.

Una situazione che lascia ancora aperto un interrogativo sulla sua presenza nella prossima puntata. Non è stato infatti chiarito se l'attrice riuscirà a recuperare in tempo per prendere parte alla gara dei ripescaggi. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un ulteriore colpo di scena in una fase ormai decisiva del programma, quando ogni esibizione può fare la differenza e la corsa verso la finale entra sempre più nel vivo.