L'ex cavaliere ripercorre la relazione durata otto mesi, risponde alle critiche sul romanticismo e chiarisce perché non ha mai pronunciato determinate parole nei confronti della dama.

Dopo le dichiarazioni di Gemma Galgani a Belve, torna a parlare della loro relazione anche Giorgio Manetti. L'ex cavaliere di Uomini e Donne, intervistato da SuperGuida TV, ha ripercorso la storia vissuta con la dama torinese, chiarendo alcuni aspetti del loro rapporto e spiegando perché, nonostante l'intesa e il romanticismo, non si sia mai dichiarato innamorato.

Giorgio Manetti torna sulla storia con Gemma Galgani: cosa ha raccontato

Nonostante siano passati diversi anni dalla loro separazione, Giorgio ha spiegato di conservare un ricordo positivo della relazione, pur considerando ormai chiuso quel capitolo della sua vita. "Quella storia che si è conclusa il 4 settembre 2015 rimane conclusa, però rimane un buon ricordo", ha dichiarato Manetti. L'ex cavaliere ha inoltre ammesso che non avrebbe problemi a incontrare casualmente Gemma e che, qualora dovesse capitare, sarebbe anche disponibile a prendere un caffè con lei.

Giorgio ha voluto anche rispondere a Gemma che, nel corso dell'intervista, ha sostenuto che nella loro relazione mancasse il romanticismo. "C'era una grandissima intesa tra di noi, poco romanticismo da parte sua", aveva detto la Galgani su Rai 2.

Manetti ha respinto con decisione questa ricostruzione, spiegando che tra lui e Gemma non mancavano né l'intimità né le attenzioni quotidiane. "Non è assolutamente vero che nella nostra storia mancasse il romanticismo. Se passo otto mesi con una persona e condividiamo tutto, anche sul piano intimo, siamo come una coppia. Con Gemma ci sentivamo tre, quattro, cinque volte al giorno: ditemi se non è un gesto carino. Anche quello è romanticismo, non serve per forza il fiorellino la mattina".

Uomini e donne: un'immagine del programma

Giorgio ha poi affrontato il tema della fine della relazione, sottolineando di essere sempre stato sincero con Gemma e di non averle mai fatto promesse sentimentali che non corrispondessero ai suoi reali sentimenti. "Non ho mai detto a Gemma "ti amo" se non era vero: sono sempre stato sincero e coerente", ha precisato.

Nel corso dell'intervista, l'ex cavaliere ha ripercorso anche alcuni momenti della loro frequentazione, raccontando dell'intesa che si era creata tra loro, non soltanto sul piano fisico, ma anche culturale e intellettuale. "Tra noi c'erano intimità e un'intesa anche culturale e intellettuale: parlavamo di tante cose e passavamo volentieri le giornate insieme in Toscana. Io a Torino sono andato solo due volte, non ricordo nemmeno perché, mentre Gemma è venuta in Toscana tante volte ed è sempre stata bene. Non capisco cosa potesse pretendere di più: sono sempre stato trasparente".

Manetti ha poi raccontato che anche la redazione di Uomini e Donne gli chiedeva spesso se fosse innamorato di Gemma, ma la sua risposta era sempre la stessa. "Giorgio, sei innamorato?", gli domandavano. "No, non sono innamorato, ma sto molto bene con lei", rispondeva lui.

Secondo Giorgio, anche Gemma era libera di scegliere se proseguire o meno la conoscenza. L'ex cavaliere ha inoltre svelato di averle persino proposto di lasciare insieme il programma per avviare un'attività nel settore della ristorazione, sfruttando la possibilità di riaprire un locale di proprietà di una sua amica.

Un progetto che, a suo dire, avrebbe potuto rappresentare una nuova opportunità per entrambi. Quanto ai gesti romantici, Manetti ha ribadito di non essere contrario, ma di volerli fare soltanto quando li sente davvero: "Se una donna pretende una rosa nel bicchiere ogni mattina, io posso anche farlo, ma lo devo sentire: se non lo sento, non lo faccio".

Giorgio Manetti esclude il ritorno a Uomini e Donne

Nel corso dell'intervista, Giorgio ha parlato anche della possibilità di tornare a Uomini e Donne, escludendo categoricamente questa ipotesi. "Ci sono già stato tre anni e ho avuto tutte le soddisfazioni possibili, anche sul piano delle frequentazioni", ha spiegato.

Giorgio Manetti ha poi espresso una considerazione sul percorso di alcuni protagonisti del Trono Over, soffermandosi sulla durata della permanenza nel programma di Maria De Filippi e sulla credibilità di chi continua a dichiararsi alla ricerca dell'amore dopo tanti anni. "Restare lì diciassette anni e dire al pubblico: 'Sto ancora cercando l'amore', a un certo punto fa perdere credibilità", ha affermato.

Gemma e Giorgio si ritrovano a This Is Me: cosa succederà?

Ma il capitolo tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. I due, infatti, sono destinati a ritrovarsi faccia a faccia a This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin. Stando alle anticipazioni, l'incontro non sarebbe stato particolarmente tranquillo: Gemma e Giorgio avrebbero discusso e litigato per gran parte del tempo, dando vita a un confronto piuttosto acceso.