La bambola di Pennywise approda nel suo giardino e lei la brucia

It: Capitolo 2 arriverà a settembre nei cinema e il terrificante Pennywise, in versione bambola, ha spaventato una donna americana al punto da bruciare l'oggetto trovato nel suo giardino.,

Pennywise*, la terrificante creatura protagonista di It: Capitolo 2, ha suscitato dei veri momenti di paura in una donna del New Jersey che si è ritrovata in giardino** una bambola del famoso pagliaccio.

Renee Jensen ha raccontato che stava rilassandosi nella sua proprietà di Harrington quando ha notato qualcosa di strano e ha ritrovato una bambola che ritraeva il personaggio creato da Stephen King nel romanzo It sulla cui fronte erano state scritte delle lettere.

La donna ha spiegato: "Inizialmente pensavo fosse un uccello e ho pensato che fosse morto in volo o qualcosa di simile. Mi sono avvicinata e ho girato l'oggetto, ho fatto un salto dallo spavento lasciandolo cadere e ho chiamato il mio fidanzato Alex".

Jensen ha proseguito: "Lo ha raccolto e io ero in preda al panico: era spaventoso ed era strano... non so nemmeno cosa ci fosse scritto, sembrava quasi un oggetto usato da una setta".

Il fidanzato della donna ha chiesto l'intervento della polizia perché era davvero spaventata e dopo l'arrivo degli agenti, che non hanno portato via la bambola, ha deciso di eliminarla: "Ho provato a bruciarla con un accendino. Quella stupida cosa non voleva prendere fuoco perché era ignifuga. Quindi ho messo dell'olio di oliva e visto che non funzionava nemmeno quello l'ho avvolta con un giornale e ho poi acceso il fuoco".

Renee è rimasta talmente sconvolta da decidere di dormire con a portata di mano un coltello: "Non volevo quella cosa nella mia casa. So che le persone pensano sia pazza, ma era semplicemente inquietante".

